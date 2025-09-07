Lấy lời khai kẻ sát hại cô gái rồi phi tang dưới kênh nước ở Tây Ninh

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang lấy lời khai nghi can sát hại cô gái rồi phi tang dưới kênh nước thuộc địa bàn xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh).

Hiên trường nơi phát hiện thi thể không nguyên vẹn.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân xã Bình Hiệp đi làm đồng phát hiện một thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn, đã bốc mùi, phân hủy nặng nên trình báo công an. Nạn nhân được xác định là nữ, khoảng 30 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.

Quá trình điều tra, truy xét, công an xác định đây là vụ án mạng, xác định được danh tính nghi can gây án và khống chế, bắt giữ nghi can, đưa về trụ sở lấy lời khai.Tại cơ quan điều tra, kẻ này khai đã sát hại nạn nhân tại phòng trọ gần cầu An Hạ (ấp 3A, xã Đức Hòa, Tây Ninh), cách trạm thu phí khoảng 1 km.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ thi thể vào bao nilon, dùng xe máy chở hơn 70 km đến đoạn kênh ở xã Bình Hiệp để phi tang.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông và nạn nhân thuê phòng trọ ở gần cầu An Hạ khoảng 2 tuần để đi làm. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, người phụ nữ mất tích còn nam giới cũng rời khỏi nơi trọ.

Hiện vụ việc Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ.