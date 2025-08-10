Lấy cảm hứng khởi nghiệp từ món ăn, cậu bé 15 tuổi trở thành triệu phú

(VTC News) -

Alex Butler (15 tuổi) sinh sống tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ, trở thành triệu phú đô la trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang miệt mài học tập. Cậu sáng tạo ra trò chơi thẻ bài Taco vs Burrito nổi tiếng khi mới chỉ 7 tuổi.

Trong một lần đi dạo cùng cha mẹ, cả gia đình nói về các món ăn và Alex chợt nảy ra ý tưởng về việc tạo ra trò chơi gần gũi với những đứa trẻ ở độ tuổi của mình. Mẹ của cậu, Leslie Pierson cho biết rằng cậu bé được truyền cảm hứng từ các buổi trò chuyện gia đình như vậy.

Leslie cũng là doanh nhân khởi nghiệp từng xuất hiện trên chương trình Shark Tank. Cô và con thường có những buổi trò chuyện mang tính giáo dục. “Bạn có thể bất ngờ nhưng tôi và con thường có những cuộc trò chuyện về cách tạo ra sản phẩm khởi nghiệp”, cô chia sẻ thêm với phương tiện truyền thông địa phương.

Sáu tháng sau buổi đi dạo, cả gia đình có thêm nhiều cuộc thảo luận và hoàn thiện trò chơi. Cha của Alex, Mark Butler, thành lập một trang kêu gọi vốn cộng đồng để giúp trò chơi ra mắt.

Cậu bé Alex sáng tạo ra trờ chơi thẻ bài khi mới chỉ 7 tuổi.

Sau đó, Leslie và Mark thành lập một doanh nghiệp để bắt đầu sản xuất trò chơi. Họ đưa Alex trở thành cổ đông lớn. Cả gia đình bắt đầu bằng cách bán trò chơi trên nền tảng kinh doanh trực tuyến Amazon.

Bộ thẻ bài Taco vs Burrito nhanh chóng bán hết hàng sau một tuần ra mắt. Sản phẩm này trở thành một trong những trò chơi hàng đầu trên bảng xếp hạng của Amazon.

Luật chơi rất đơn giản là ghép từ để tạo ra các bữa ăn kỳ lạ nhất. Các thẻ bài có thể kết hợp với nhau tạo ra các món ăn độc lạ như "Cá ngừ đau đầu" hay "Thịt gấu trúc trong thùng rác"... Trò chơi dành cho 2 đến 4 người chơi, đối tượng từ 6 tuổi trở lên, mỗi vòng chơi kéo dài khoảng 10 phút. Đến nay, trò chơi đã bán được tất cả 1,5 triệu bản trên toàn cầu thu về khoản lợi khá lớn.

Sau 8 năm kinh doanh, gia đình Alex quyết định bán công ty cho tổ chức PlayMonster có trụ sở tại Wisconsin, theo hình thức mua lại toàn bộ. Cậu bé Alex không hề tỏ ra tiếc nuối khi phải rời xa sản phẩm khởi nghiệp đầu tiên mà mình tạo ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch được vạch sẵn.

“Tôi chưa bao giờ gắn bó với nó hay gì cả. Nó không quá quan trọng với tôi. Tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ trò chơi này. Vẫn còn rất nhiều dự định mà tôi mong muốn triển khai trong tương lai”, Alex chia sẻ.