Lật xe buýt du lịch chở khoảng 50 người ở bang New York, Mỹ

(VTC News) -

Lật xe buýt du lịch chở khoảng 50 người ở bang New York.

Trước đó, một quan chức bang cho biết, hàng chục người khác bị thương khi chiếc xe buýt chở khoảng 50 hành khách từ Thác Niagara về thành phố New York lật và rơi xuống rãnh.

Chiến dịch cứu hộ vẫn đang diễn ra khi nhiều hành khách còn mắc kẹt. Phát ngôn viên cảnh sát bang New York, ông James O’Callaghan, cho biết đa số hành khách không thắt dây an toàn, nhiều người bị hất văng khỏi xe, vốn đã hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ông nói thêm: “Chúng tôi tin rằng có một trẻ em trong số các nạn nhân tử vong".

Các phiên dịch viên đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ điều tra, vì hầu hết hành khách là người Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Philippines.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc liên bang 90, chiều đi về phía đông, gần thị trấn Pembroke, phía đông Buffalo, cách Thác Niagara khoảng 40 dặm (64 km), theo cảnh sát bang.

Ít nhất 30 người được đưa đến hai bệnh viện khu vực với các mức độ chấn thương khác nhau, từ nặng đến nhẹ, bao gồm chấn thương sọ não, chấn thương nội tạng và gãy xương, một số trường hợp đã ổn định.

Trung tâm Y tế Hạt Erie ở Buffalo tiếp nhận 24 bệnh nhân - phần lớn nạn nhân trong vụ việc - và 20 người đang được điều trị, theo bác sĩ Jennifer Pugh, trưởng khoa cấp cứu.

Sáu nạn nhân khác được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học Rochester bằng cả đường hàng không và đường bộ, phát ngôn viên Scott Hesel cho biết. “Hai người đang được điều trị chấn thương nghiêm trọng, bốn người còn lại đã ổn định, trong đó có một trẻ em", ông nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. O’Callaghan cho biết nhà chức trách đã có “manh mối rõ ràng” về lý do khiến xe mất lái và lật, nhưng chưa tiết lộ chi tiết. Ông cho biết chiếc xe chạy với tốc độ cao, không va chạm với phương tiện nào khác, nhưng bị mất kiểm soát và lật sau khi lao qua dải phân cách.

Hình ảnh hiện trường cho thấy xe buýt lật nghiêng, xung quanh là đông đảo lực lượng cứu hộ cùng nhiều người dân.

Danh sách hành khách do công ty xe buýt cung cấp xác nhận có 52 người trên xe, bao gồm cả tài xế. “Nhiều nhân chứng thấy xe mất lái, lao vào dải phân cách, sau đó trượt sang vệ đường phía nam rồi lật”, cảnh sát bang cho biết.

Do vụ tai nạn, nhiều phương tiện bị kẹt lại trên cao tốc. Cảnh sát cho biết làn đường phía tây đã được mở lại, trong khi làn phía đông vẫn đóng gần hiện trường. O’Callaghan mô tả đây là “khu vực đông phương tiện, hỗn loạn”, thậm chí có xe đi ngược chiều.

Tài xế “an toàn và hợp tác với cơ quan chức năng”, theo O’Callaghan. Một số nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Strong Memorial ở Rochester.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, gọi vụ tai nạn là “bi kịch” và cho biết trong một bài đăng trên X rằng lực lượng cứu hộ đang “nỗ lực hết sức để giải cứu và hỗ trợ tất cả những người liên quan”.