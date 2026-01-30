Laptop AI có thể dùng cả ngày cập bến Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 30/1, ASUS ra mắt hai mẫu laptop mới tại Việt Nam: Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14/16 (M3407GA & M3607GA).

Đây là những sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 400 Series mới nhất, với tùy chọn lên đến Ryzen AI 7 445 và NPU đạt 50 TOPS. Thời lượng pin của các mẫu laptop lên tới 23 giờ, cùng với khả năng kết nối vượt trội.

Sản phẩm còn được tối ưu hóa cho trải nghiệm làm việc, học tập và giải trí với màn hình OLED sắc nét và công nghệ âm thanh Dolby Atmos®. Đặc biệt, thiết kế kim loại sang trọng của các thiết bị này đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội, đồng thời đảm bảo tính bảo mật cao, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Bộ đôi Zenbook 14 và Vivobook S14/S16 nổi bật như những đại diện tiêu biểu cho dòng laptop AI mỏng nhẹ. (Ảnh: ASUS)

Vivobook S14/S16

Dòng Vivobook S tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động.

Vivobook S14 được thiết kế với hai mặt kim loại và logo khắc CNC, mang lại cảm giác chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động. Máy mỏng từ 1,59 - 1,79 cm, trọng lượng khoảng 1,4 kg và đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H, phù hợp cho việc di chuyển thường xuyên.

Màn hình của Vivobook S14 cũng là điểm nhấn đáng chú ý với kích thước 14 inch, tỷ lệ 16:10 và viền NanoEdge mỏng, đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 86%.

Các thông số hiển thị ấn tượng với độ tương phản 1.000.000:1, độ phủ màu 95% DCI-P3 và thời gian phản hồi 0,2 ms. Lớp phủ chống lóa và chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh, hỗ trợ người dùng làm việc lâu dài.

Vivobook S14 có thiết kế trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng năng động. (Ảnh: ASUS)

Về hiệu năng, máy trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 thuộc dòng Ryzen AI 400 Series, kết hợp với GPU tích hợp AMD Radeon 840M.

Điểm nổi bật là NPU (bộ xử lý AI) đạt hiệu suất lên tới 50 TOPS, cho phép xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên phần cứng, giảm phụ thuộc vào đám mây, tiết kiệm pin và tăng tính riêng tư dữ liệu.

Cấu hình tiêu chuẩn gồm RAM 16GB DDR5 (có khả năng nâng cấp) và SSD PCIe 4.0 dung lượng 512GB.

Vivobook S14 được trang bị pin 70Wh, đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt cả ngày. Bộ sạc nhanh 68W cho phép sạc 60% pin trong khoảng 49 phút.

Các tính năng quản lý pin như Battery Health Charging cũng được tích hợp nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị. Dòng Vivobook S14/S16 hiện có giá khởi điểm từ 27,6 triệu đồng.

Vivobook S14 trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 400 Series. (Ảnh: ASUS)

Zenbook 14

Nếu Vivobook S hướng đến sự năng động, Zenbook 14 lại tập trung vào thiết kế thanh lịch và trải nghiệm cao cấp.

Máy được chế tác từ ba mặt kim loại nhôm nguyên khối với tông màu Jade Black, độ mỏng 14,9 mm và trọng lượng chỉ 1,2 kg, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Zenbook 14 sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445, với 6 nhân 12 luồng, bộ nhớ đệm 22MB và TDP 28W. Kết hợp với GPU tích hợp Radeon 840M và NPU 50 TOPS, thiết bị có khả năng đáp ứng các tác vụ như chỉnh sửa hình ảnh, video, làm việc đa nhiệm hay các ứng dụng AI mới.

Zenbook 14 tập trung vào thiết kế thanh lịch và trải nghiệm cao cấp. (Ảnh: ASUS)

Nhờ tiến trình 4 nm tối ưu và khả năng quản lý điện năng của nền tảng Ryzen AI 400, thời lượng pin được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước.

Viên pin 75Wh cho phép máy đạt thời lượng sử dụng lên đến 23 giờ trong điều kiện tiêu chuẩn. Bộ sạc nhanh USB-C 68W cùng các công cụ theo dõi tình trạng pin giúp người dùng cân bằng giữa hiệu năng và độ bền lâu dài.

Màn hình Zenbook 14 thuộc chuẩn Lumina OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10, viền mỏng với tỷ lệ hiển thị đạt 87%.

Màn hình đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 600, độ sáng 400 nits (tối đa 600 nits HDR), độ phủ màu 100% DCI-P3 và thời gian phản hồi 0,2 ms. Các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland và SGS giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Nền tảng Ryzen AI 400 giúp thời lượng pin được cải thiện đáng kể. (Ảnh: ASUS)

Zenbook 14 cũng chú trọng đến trải nghiệm giải trí với hệ thống loa tinh chỉnh bởi Harman Kardon và công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

Bàn phím ErgoSense, touchpad phủ chống vân tay cùng hệ thống cổng kết nối đa dạng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Zenbook 14 hiện có giá từ 29,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 16 GB và ổ cứng SSD 512 GB, bên cạnh tùy chọn cấu hình cao hơn.