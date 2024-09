Lập Facebook mạo danh nhà sư, lừa đảo tiền từ thiện

(VTC News) -

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ Lê Trung Thành (SN 1984, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2021, Lê Trung Thành lập tài khoản trên mạng xã hộI Facebook mang tên “Mái Ấm Tình Thương” và mạo danh nhà sư T.T. (một người thường xuyên làm từ thiện, có uy tín và được nhiều người quyên góp ủng hộ tiền).

Lê Trung Thành lấy các bài viết kêu gọi ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên - Huế trên mạng xã hội để sao chép, sửa lại số tài khoản nhận tiền rồi đăng tải vào các hội nhóm để kêu gọi tiền ủng hộ sau đó chiếm đoạt và tiêu xài.

Lực lượng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Trung Thành. (Ảnh: CACC)

Cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn này, từ tháng 12/2021 đến tháng 02/2023, Lê Trung Thành lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Khi bị nhiều người phát hiện và tố giác trên mạng xã hội, Lê Trung Thành khóa tài khoản, tạo lập các tài khoản Facebook ảo khác để rao bán hàng hóa và vé máy bay trực tuyến để tiếp tục lừa đảo.

Từ tháng 02/2023 đến tháng 02/2024, Lê Trung Thành lừa đảo hàng chục người trên cả nước và lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Tổng số tiền, Lê Trung Thành chiếm đoạt các vụ lừa đảo là hơn 400 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Một vụ án tương tự cũng từng xảy ra tại huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Cụ thể, giữa tháng 5/2022, đối tượng Vũ Kim Long đã sử dụng ảnh của Đại đức T.M.P, trụ trì một ngôi chùa tại xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo) và đăng lên mạng xã hội để vận động, quyên góp trùng tu chùa, xây tượng Phật.

Hành vi của Vũ Kim Long bị sư trụ trì chùa phát hiện. Cơ quan Công an vào cuộc xác minh và tiến hành bắt giữ Long. Điều tra ban đầu, trong 1 tháng, Vũ Kim Long đã quyên góp từ 56 nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 65 triệu đồng.

Thủ đoạn của Long là tạo Facebook giả có hình ảnh của sư trụ trì. Sau đó sử dụng hình ảnh, video cùng tất cả các hoạt động thiện nguyện của nhà sư để đăng tải song song với trang Facebook chính của sư trụ trì, kêu gọi ủng hộ tiền nhằm mục đích lừa đảo.