Lao xe vào đám đông tại Pháp, 9 người bị thương

(VTC News) -

Một tài xế đã lao xe vào nhóm người đi bộ và đi xe đạp trên đảo Oléron, ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Pháp. Vụ việc khiến 9 người bị thương. Người này hiện đã bị bắt giữ, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết trên mạng xã hội X.

Chiếc ô tô bị cháy mà tài xế đã sử dụng để lao vào người đi bộ và đi xe đạp ở thị trấn Saint-Pierre-d’Oleron, Pháp. (Ảnh: Stephane Mahe/Reuters)

Theo công tố viên Arnaud Laraize ở tỉnh Charente-Maritime, nghi phạm 35 tuổi đã hô “Thượng đế vĩ đại” (“Allahu Akbar” – tiếng Ảrập) khi bị cảnh sát khống chế. Thông tin này được báo Sud Ouest dẫn lại.

Thị trưởng thị trấn Dolus-d’Oléron, ông Thibault Brechkoff, cho biết trên kênh BFM TV rằng có ít nhất 9 người bị thương. Trong số đó, 2 người đang được điều trị tích cực. Tuy nhiên, một số hãng tin Pháp sau đó nói rằng bốn người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tờ Le Parisien cho biết, cơ quan điều tra đang xem xét khả năng nghi phạm có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Theo kênh BFM, người đàn ông này từng bị cảnh sát ghi nhận vì các hành vi phạm tội nhỏ như lái xe khi say rượu và vi phạm liên quan đến ma túy.

Theo các phương tiện truyền thông Pháp, nghi phạm cũng đã cố phóng hỏa chiếc xe của mình, bên trong có một hoặc vài bình gas.

Hiện Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp chưa tiếp nhận vụ việc. Công tố địa phương cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.