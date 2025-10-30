'Lao động tự do' chi hơn 420 tỷ đồng đánh bạc khai về nguồn tiền

(VTC News) -

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD, xảy ra tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

Trong vụ án, có 141 bị cáo gồm 5 người bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc", 136 người bị cáo buộc đánh bạc nhưng 2 người bỏ trốn, 5 người xin vắng mặt nên chỉ còn 134 người tới tòa.

Bị cáo có số tiền đánh bạc nhiều nhất trong vụ án là Bùi Văn Huynh, lao động tự do, quê Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng).

Bùi Văn Huynh bị truy tố tội "Đánh bạc" với cáo buộc số tiền lên đến 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỷ đồng). Kết quả sau 34 lần sát phạt trong "sòng bạc" King Club, ông Huynh thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỷ đồng).

Các bị cáo tại toà.

Tại bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Huynh cho hay do có bạn là người Hàn Quốc rủ nên vào King Club chơi.

Theo ông Huynh, khi vào người chơi phải xuất trình chứng minh nhân dân, số điện thoại. Còn thẻ chơi các nhân viên tại King Club sẽ cung cấp. Người chơi chỉ việc cắm thẻ vào máy, thẻ này không đứng tên thật mà đứng tên người nước ngoài.

“Bị cáo không nhận thức được điều gì, chỉ biết vào chơi một trò duy nhất”, ông Huynh nói.

Về nguồn tiền đánh bạc, ông Huynh cho hay đó là các khoản tiết kiệm của bị cáo. Khi đem vào đổi thành USD, thu ngân tại King Club có nhiệm vụ thu và đổi thành thẻ. Kết thúc mỗi “canh bạc” máy sẽ tự động nhả ra một tờ giấy, thu ngân tiếp nhận tờ giấy kiểm tra nếu thắng hoặc vẫn còn tiền sẽ được quy đổi thành tiền mặt.

“Bị cáo thấy trò chơi thắng thua như vậy có phải đánh bạc không?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Huynh lập luận rằng “chỉ biết vào chơi mà không nhận thức được sai phạm”.

“Thế số tiền cơ quan điều tra quy kết bị cáo đánh bạc là hơn 16 triệu USD, bị cáo thấy sao?”, chủ tọa hỏi thêm. Ông Huynh khai mỗi lần vào King Club cầm theo từ 10.000 – 30.000 USD, bị cáo trình bày thêm: “Nghĩ đây chỉ là trò vui chơi có thưởng, được tổ chức ở địa điểm được cấp phép nên đến chơi, không nhận thức được vi phạm pháp luật đến khi làm việc với cơ quan điều tra”.