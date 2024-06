Lào Cai: Tường đè lên người, kỹ thuật viên may mắn thoát chết

(VTC News) -

Chiều 12/6, trả lời PV VTC News, đại diện lãnh đạo UBND Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người bị thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại Km1+700 đường DH.92 thuộc khu vực xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh V.Đ.V. là cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Xây dựng An Phú (địa chỉ tại đường Điện Biên Phủ, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Đ.X.)

Vào thời điểm này, anh V. cùng các công nhân khác của công ty An Phú đang thi công khắc phục bão lũ Km1+700 đường DH.92. Đang làm việc, anh V. không may bị một bức tường cũ trượt đè lên người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an thị xã Sapa, đơn vị thi công và lực lượng chức năng tới hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám ban đầu, anh V. bị tổn thương nông nhiều vùng trên cơ thể.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hồi tháng 4/2024, tại Yên Bái cũng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Đến ngày 23/4, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra tại Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Đồng thời, Công an tỉnh Yên Bái cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Mạnh Hùng (44 tuổi, trú phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, Yên Bái) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.