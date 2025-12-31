Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lên tiếng về thông tin nhiều cán bộ Sở Tài chính xin nghỉ

(VTC News) -

Ngày 31/12, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Đảng ủy Sở Tài chính cùng một số trưởng, phó phòng có nguyện vọng xin chuyển công tác nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ.

"Trước thông tin phản ánh việc nhiều cán bộ tại Sở Tài chính xin nghỉ việc hoặc đề xuất chuyển công tác, qua rà soát thực tế, chỉ có 5 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng có đề xuất điều chuyển" - vị này nói.

Theo người này, trong số này, 2 cán bộ công tác tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và 3 cán bộ thuộc khu vực phía Tây.

Trụ sở làm việc của Sở Tài chính Đắk Lắk

Theo lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ khu vực phía Đông nêu lý do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, con nhỏ, cha mẹ già nên mong muốn được bố trí công tác tại đơn vị phù hợp hơn. Một số trường hợp khác phản ánh khối lượng công việc lớn, từ đó đề xuất chuyển sang cơ quan khác.

Trên cơ sở lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp nắm bắt tư tưởng từng cán bộ, đồng thời động viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác.

Kết quả cho thấy, về cơ bản các cán bộ đều đồng tình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Đảng ủy Sở Tài chính rà soát, sắp xếp, phân công nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, tăng cường trách nhiệm trong Ban Giám đốc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Trước đó, sau khi xuất hiện thông tin nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng tại Sở Tài chính gửi đơn xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu làm việc trực tiếp với Đảng ủy Sở Tài chính để làm rõ nguyên nhân, kịp thời ổn định tư tưởng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.