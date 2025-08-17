Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội Đảng bộ phường Nhân Hòa

(VTC News) -

Ngày 14,15/8, Đảng bộ phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về dự Đại hội có lãnh đạo Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh, cùng 226 đại biểu đại diện cho 890 đảng viên trong Đảng bộ.

Phường Nhân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Việt Thống, phường Đại Xuân và phường Nhân Hòa có tổng diện tích tự nhiên là 20,3 km2, quy mô dân số 28.747 người. Đảng bộ có 31 chi bộ trực thuộc với 890 đảng viên.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nhân Hòa trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đặc biệt đánh giá cao quan điểm phát triển của phường Nhân Hòa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ưu tiên tập trung phát triển các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở chuyên gia để hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp tập trung; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao logistics gắn với “Khu đô thị mới sinh thái ven sông Cầu”. Hướng đi này nếu làm thành công sẽ tạo ra sự khác biệt và phát triển bền vững cho địa phương.

Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng bộ phường Nhân Hòa cần tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm thực chất, khách quan.

Quang cảnh Đại hội.

Ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh: “Phường Nhân Hòa cần xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, mở rộng đường làng, ngõ xóm đạt chuẩn đô thị; ưu tiên phát triển nhà cao tầng, biệt thự và nhà liền kề đa chức năng, tạo lập các không gian xanh bổ trợ và liên kết các không gian chức năng toàn khu. Phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng gắn với hành lang sông Cầu.

Cần duy trì và phát huy các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là ứng dụng men vi sinh IMO vào sản xuất, chăn nuôi và xử lý rác thải, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái”.

Ông Phạm Văn Thịnh cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nhân Hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của phường sau sáp nhập, với khát vọng vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại gắn với phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ 3 xã, phường trong nhiệm kỳ.

Đảng bộ phường Nhân Hòa đề ra mục tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá. Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.