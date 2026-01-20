  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng

Viên Minh20/01/2026 09:46:00 +07:00
phamdachuy.vtc@gmail.com
20/01/2026 09:46:00 +07:00
Google News
(VTC News) -

Sáng 20/1, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 1

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 2

Chủ tịch nước Lương Cường với các nữ đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự Đại hội.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự Đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị tới dự Đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị tới dự Đại hội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 6

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Đại hội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 7

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 8

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - dự Đại hội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 9

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - dự Đại hội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 10

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 11
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng - 12

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Phạm Thịnh - Duy Thành - Viên Minh

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn