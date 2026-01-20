Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự Đại hội.