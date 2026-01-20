Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường với các nữ đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Đại hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - dự Đại hội.
Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - dự Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội chụp ảnh lưu niệm.
Phạm Thịnh - Duy Thành - Viên Minh
Bình luận