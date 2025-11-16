Lạng Sơn: Xã Vũ Lễ tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(VTC News) -

Ngày 13/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phúc Tiến, xã Vũ Lễ. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ cùng đông đảo bà con Nhân dân trong xã.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đề nghị, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn phải thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Trong không khí tưng bừng vui tươi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng nhau hát ca những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, bản làng, cùng nhau ôn lại truyền thống 95 Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); đồng thời nghe báo cáo tình hình khối đại đoàn các dân tộc, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư thôn Phúc Tiến năm 2025.

Thôn Phúc Tiến hiện có 117 hộ với 500 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng nhau sinh sống. Năm 2025, qua bình xét, thôn có 115/117 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; khu dân cư thôn được công nhận là khu dân cư văn hóa. Hiện thôn còn 4 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Nhân dân trên địa bàn khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau thi đua lao động sản xuất.

Trong năm 2025, Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Vũ Lễ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Trọng Quỳnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Phúc Tiến đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn phải thật sự là trung tâm, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân;

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời ông mong muốn toàn thể Nhân dân thôn Phúc Tiến tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành pháp luật, gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Tại đây, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho khu dân cư thôn Phúc Tiến; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho người có uy tín trong thôn.