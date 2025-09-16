Lăn bánh 247 lọt vào danh sách đề cử Car Choice Awards 2025

(VTC News) -

Sau ba mùa giải thành công, Car Choice Awards (CCA) chính thức trở lại trong năm 2025. Với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc”, CCA không chỉ là nơi vinh danh những mẫu xe đáp ứng đa dạng nhu cầu, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa người tiêu dùng, các thương hiệu và xu hướng đổi mới đang định hình tương lai ngành ô tô tại Việt Nam.

Bên cạnh các hạng mục về xe và các xu hướng sản phẩm, "Nội dung của năm" cũng là giải thưởng được quan tâm khi có sự góp mặt của nhiều tổ chức, cá nhân uy tín, có kinh nghiệm với sản phẩm truyền thông đa dạng, hấp dẫn.

Trong đó, chương trình Lăn bánh 247 của Báo Điện tử VTC News với các nội dung review, đánh giá, bình luận và phân tích đã có mặt trong danh sách đề cử với tác phẩm: "Xe Nga LADA: Giá siêu rẻ nhưng bán được vài nghìn chiếc ở Việt Nam đã là thành công?".

Lăn bánh 247 của Báo Điện tử VTC News có mặt trong danh sách đề cử Car Choice Awards 2025.

Car Choice Awards 2025 đánh giá: "VTC News TV đã trở thành một trong những kênh thông tin được quan tâm nhờ cách truyền tải thẳng thắn, giàu tính phản biện. Không chỉ dừng ở tin tức, kênh thường xuyên khai thác những câu chuyện nóng của ngành xe qua góc nhìn đa chiều với chương trình Lăn bánh 247".

Trong đề cử “Xe Nga LADA: Giá siêu rẻ nhưng bán được vài nghìn chiếc ở Việt Nam đã là thành công?”, chương trình đã cùng chuyên gia tiếp cận chủ đề về một thương hiệu ô tô mới của thị trường, phân tích thẳng thắn ưu thế về giá rẻ - yếu tố dễ gây chú ý với người tiêu dùng và đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh.

Không gian trong chương trình bình luận của Lăn bánh 247.

Đây là lần đầu tiên các sản phẩm truyền thông, video đánh giá xe, podcast, bài viết hoặc chiến dịch nội dung có tác động tích cực đến cộng đồng người dùng được đưa vào hệ thống chấm giải chính thức của Car Choice Awards. Điều này không chỉ khuyến khích sáng tạo, mà còn góp phần đề cao các nội dung về xe mang đến nhiều giá trị cho người tiêu dùng.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động của Car Choice Awards 2025 là Vietnam Mobility Festival (VMF) 2025 - một sự kiện trải nghiệm lớn dành cho cộng đồng yêu xe, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tại Hà Nội.

Quý độc giả có thể bình chọn cho Lăn bánh 247 tại hạng mục "Nội dung của năm" của Car Choice Awards 2025: https://betterchoice.vn/chi-tiet-de-cu/vtc-news-tv-xe-nga-lada-gia-sieu-re-nhung-ban-duoc-vai-nghin-chiec-o-viet-nam-da-la-thanh-cong-282.htm

Các hạng mục giải thưởng của CCA 2025 gồm: Xe cho Gia đình dưới 600 triệu đồng, Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng, Xe cho Gia đình 1 tỷ - 2 tỷ đồng, Xe cho Gia đình 2 tỷ - 5 tỷ đồng, Xe cho Gen Z, Xe cho Dịch vụ.

Giải xu hướng: Xe hybrid của năm, Xe dẫn dắt thị trường, Xe Trung Quốc được yêu thích nhất, Nội dung của năm, Thương hiệu vươn mình.