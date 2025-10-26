Lâm Vỹ Dạ tiết lộ tính cách ông xã: 'Không nói được là khóc'

(VTC News) -

Hơn 15 năm gắn bó, Lâm Vỹ Dạ- Hứa Minh Đạt vẫn giữ được tình cảm bền chặt, trở thành hình mẫu gia đình hạnh phúc trong showbiz Việt. Mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về hôn nhân, quan điểm dạy con sau hơn một thập kỷ chung sống cùng ông xã Hứa Minh Đạt.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ.

“Anh Đạt là người dễ xúc động, còn tôi thì nóng tính”

Theo lời Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt là người giàu cảm xúc và rất dễ rơi nước mắt, nhất là khi con làm sai hoặc lặp lại lỗi cũ. “Anh nói chuyện mà con vẫn không nghe là rơi nước mắt liền,” cô kể.

Không chỉ với con, Hứa Minh Đạt cũng từng bật khóc khi tranh luận với vợ. Lâm Vỹ Dạ kể: "Mỗi lần hai vợ chồng tranh luận, tôi hay nói nhiều mà anh ít cãi lắm. Có lúc tôi nói, anh tức quá không biết nói sao lại… khóc. Tôi thấy buồn cười lắm, hơi tàn nhẫn xíu, nghĩ lại cũng thương".

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt.

Lâm Vỹ Dạ thừa nhận tính cách của cô và chồng ngược hoàn toàn: cô nóng nảy, thẳng thắn và nghiêm khắc, trong khi Hứa Minh Đạt là người điềm đạm, tình cảm và kiên nhẫn. Chính sự đối lập ấy lại giúp họ cân bằng cuộc sống gia đình.

"Anh Đạt lúc nào cũng chọn cách nhẹ nhàng với vợ con, còn tôi mạnh mẽ, cá tính hơn. Nhưng nhờ vậy mà nhà lúc nào cũng có người mềm, người cứng để dung hòa", cô kể. Dẫu bận rộn, vợ chồng cô vẫn cố gắng duy trì những bữa cơm chung, những chuyến đi ngắn ngày để kết nối cảm xúc trong gia đình.

“Tôi không định hướng con theo nghệ thuật”

Nói về việc nuôi dạy con, Lâm Vỹ Dạ thừa nhận cô và ông xã Hứa Minh Đạt có phong cách rất khác nhau. “Tôi răn đe con nhiều hơn, anh Đạt lại nhẹ nhàng, mềm mỏng. Khi con mắc lỗi, tôi thường phân tích rõ đúng - sai, anh Đạt chọn cách trò chuyện, thậm chí có lúc xúc động đến mức khóc", cô kể.

Nữ diễn viên chia sẻ từng một lần duy nhất dùng đòn roi đối với con và đó cũng là kỷ niệm khiến cô ân hận mãi. “Khi đó, con khóc vì không muốn mẹ đi làm. Tôi lỡ đánh một cái rồi cả đêm mất ngủ, khóc vì hối hận. Từ đó, tôi hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tôi nghĩ, chỉ khi bất lực người ta mới chọn bạo lực, và tôi không muốn là người mẹ như thế”, Lâm Vỹ Dạ tâm sự.

Dù cả hai vợ chồng đều làm nghề diễn, Lâm Vỹ Dạ không đặt kỳ vọng con phải nối nghiệp. “Tôi chỉ mong con học hành đàng hoàng, sống thân thiện và biết chia sẻ. Sau này con chọn nghề gì tôi vẫn tôn trọng. Quan trọng là con phải đi bằng thực lực của mình,” cô nói.

Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ.

Hai con trai của cô từng tham gia một số gameshow cùng bố mẹ và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ cho biết các con “chỉ thích tham gia khi có bố mẹ cùng chơi”, còn tự mình xuất hiện thì “chưa đủ tự tin”. Nữ diễn viên cũng hạn chế cho con tiếp xúc mạng xã hội để giữ tuổi thơ trong sáng và tránh áp lực từ dư luận.

Ở giai đoạn các con đang lớn, Lâm Vỹ Dạ chủ động giảm tải khối lượng công việc. “Trước đây tôi nhận nhiều show, nhưng giờ chọn lọc hơn. Tôi muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Các con cũng đã có cảm nhận riêng nên mình càng phải tinh tế khi xuất hiện trước công chúng,” cô chia sẻ.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia chương trình thực tế Trường học siêu sao, Lâm Vỹ Dạ cho biết cô muốn thử sức trong vai trò “cô giáo” – người bạn đồng hành cùng các em nhỏ trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận hành trình này không hề dễ dàng: “Các bé thay đổi cảm xúc rất nhanh, nên tôi phải học cách kiên nhẫn và thấu hiểu hơn mỗi ngày”.

Chương trình truyền hình thực tế Trường học siêu sao gồm 18 tập, dự kiến phát sóng ngày 30/10 trên các kênh HTV7, QPVN, SCTV6, Đài Hà Nội... Các nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập… sẽ vào vai các thầy cô đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành.