Lam Trường, Cẩm Ly và dàn sao 'Làn Sóng Xanh' đình đám tái hợp sau nhiều năm

(VTC News) -

Đêm nhạc Vé về thanh xuân quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của nhiều thế hệ V-Pop như Mỹ Linh, Lam Trường,Phương Thanh, Cẩm Ly cùng ban nhạc Quả Dưa Hấu (gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa). Bên cạnh đó là những giọng ca quen thuộc với khán giả trẻ hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên.

Trong số này, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh hay Cẩm Ly là những cái tên gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc, đặc biệt là Làn Sóng Xanh vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Mỗi nghệ sĩ mang một màu sắc riêng.

Mỹ Linh đại diện cho dòng nhạc nhẹ với nhiều ca khúc, album ghi dấu ấn sâu đậm. Lam Trường trở thành “thanh xuân” của một thế hệ người nghe nhạc trẻ với giọng hát trầm ấm và loạt hit đình đám.

Trong khi đó, Phương Thanh gây ấn tượng bởi chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng, còn Cẩm Ly chinh phục khán giả bằng những bản pop-ballad và dân ca trữ tình mộc mạc.

Sự xuất hiện của nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang nhiều ý nghĩa khi gợi lại ký ức âm nhạc của một thời V-Pop sôi động. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên - những gương mặt trưởng thành trong giai đoạn V-Pop bước vào thời kỳ chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ được kỳ vọng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc mới. Các ca khúc của họ từng gắn bó với đời sống âm nhạc của giới trẻ suốt hơn một thập niên qua, từ những bản ballad lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội đến các sản phẩm pop hiện đại.

Trong chương trình, nhiều bài hát quen thuộc sẽ được phối khí và dàn dựng theo concept sân khấu hiện đại. Không chỉ tái hiện các bản hit, đêm nhạc còn mang đến những màn kết hợp lần đầu giữa các nghệ sĩ, từ song ca giữa hai thế hệ đến những bản mashup kết hợp các ca khúc nổi tiếng của nhiều thời kỳ.

Đảm nhận phần âm nhạc, Hồ Hoài Anh cho biết live concert sẽ mang đến các bản phối hoàn toàn mới cho những ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X. Các bài hát sẽ được làm mới theo nhiều phong cách như pop, R&B, chill, synthwave hay acoustic, tạo nên sự hòa trộn giữa tinh thần hoài niệm và hơi thở hiện đại.

Về phần dàn dựng, tổng đạo diễn Hoàng Công Cường tiết lộ chương trình được thiết kế như một hành trình ký ức bằng âm nhạc. Đồng hành cùng ê-kíp sáng tạo là nhà sản xuất Võ Văn Tâm, phụ trách tổng thể khâu tổ chức và sản xuất.

Ban tổ chức cho biết chương trình được đầu tư quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu hiện đại. Không gian biểu diễn được xây dựng như một “cỗ máy ký ức”, nơi các lớp hình ảnh LED, visual và hiệu ứng ánh sáng dẫn dắt khán giả đi qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau.

Với ý tưởng đó, Vé về thanh xuân không chỉ là một đêm nhạc giải trí mà còn là hành trình gợi lại ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Theo ban tổ chức, chương trình muốn gửi gắm thông điệp rằng thanh xuân không hề mất đi, đôi khi chúng ta chỉ cần một “tấm vé” để quay trở lại.