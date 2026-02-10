Lý do Cẩm Ly gắn bó với chương trình 'Gala nhạc Việt' suốt 14 năm

(VTC News) -

Nhà sản xuất Gala nhạc Việt vừa công bố chương trình dành cho mùa Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Năm mới khởi sắc". Đây là một trong những chương trình giải trí quen thuộc với khán giả Việt Nam được phát sóng vào đêm Giao thừa nhiều năm qua.

Năm nay, Gala nhạc Việt quy tụ đến 70 nghệ sĩ tham gia. Trong đó, rất nhiều anh trai, anh tài, chị đẹp, em xinh bước ra từ các show truyền hình hot thời gian qua góp mặt như Bùi Công Nam, Duy Khánh, Tăng Phúc, Minh Tuyết, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc. Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của những tên tuổi như Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh.

Ca sĩ Cẩm Ly có 14 năm tham gia "Gala nhạc Việt".

Tại chương trình năm nay, Cẩm Ly cho biết được hoà mình vào không khí làm việc của những người trẻ khiến chị rất thích thú. Trước nay chị vốn dĩ mê Tết, thích thể hiện những bài hát về mùa xuân mang niềm vui đến cho mọi người. Chị tham gia chương trình này suốt 14 năm qua, chưa vắng mặt bất kỳ số nào.

Nhiều lần chị cho rằng bản thân đã lớn tuổi, không còn phù hợp để tham gia nhưng cuối cùng vẫn góp mặt. Theo chị đây là mối duyên “kỳ lạ”.

"Gala nhạc Việt là chương trình mà mỗi lần tổ chức đều tốt ở mọi khâu. Đây đã trở thành món ăn tinh thần cho khán giả vào dịp cuối năm. Chương trình lại có những hoạt động ý nghĩa, nên đó là lý do dù có bận mấy tôi vẫn cố gắng tham gia. Dù chỉ đóng góp phần nhỏ thôi tôi cũng thấy rất vui", nữ ca sĩ nói.

"Gala nhạc Việt 2026" tiếp tục lên sóng vào đêm Giao thừa.

Nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết, nếu như những năm trước chương trình chỉ tập trung vào các ca khúc về mùa xuân, thì năm nay chủ đề được mở rộng. Không chỉ hát về mùa xuân, các nghệ sĩ còn thể hiện những ca khúc về xã hội, về tình yêu đôi lứa… để mang đến một gala đa sắc màu, đa cảm xúc.

Trong đó, 10 ca khúc được sáng tác mới, độc quyền. Nhà sản xuất Trần Thành Trung cho hay hiện nay để ra mắt một ca khúc mới không dễ vì cần một ê-kíp lớn nhiều thành viên đảm nhận các khâu từ sáng tác, hoà âm, phối khí… Tuy nhiên, chương trình vẫn nỗ lực tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ.

Dịp này, nhà sản xuất cũng trao từng phần quà Tết đến tận tay các em nhỏ khó khăn. Các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng đã được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM vì những đóng góp tích cực trong dự án VietNamLove, chương trình Chung tay vì đồng bào và các hoạt động xã hội khác trong năm 2025.

Gala nhạc Việt 2026 sẽ phát sóng phần 1 vào tối 10/2 trên YouTube, phần 2 lên sóng vào tối 16/2 (đêm Giao thừa) trên HTV7.