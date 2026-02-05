  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

05/02/2026 18:42:24 +07:00

Làm rõ vụ chồng nữ thôn trưởng doạ chém người trong cuộc họp chi bộ thôn

05/02/2026 18:42:24 +07:00

Theo thông tin ban đầu, sau khi mâu thuẫn trong cuộc họp chi bộ thôn, chồng của nữ thôn trưởng lao vào đánh một người tham gia cuộc họp.

Chiều 5/2, một lãnh đạo UBND xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã giao công an xã vào cuộc làm rõ vụ xô xát xảy ra tại cuộc họp của chi bộ thôn 28.

Người đàn ông xô xát tại cuộc họp chi bộ thôn.

Người đàn ông xô xát tại cuộc họp chi bộ thôn.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/2, thôn 28 (xã Krông Bông) tổ chức cuộc họp chi bộ thôn. Quá trình diễn ra cuộc họp, nữ trưởng thôn 28 không đồng ý về một số nội dung nên đã ra về.

Sau đó, chồng của nữ trưởng thôn này xách theo một cây kiếm đến dọa chém một số người tham gia cuộc họp.

Chưa dừng lại, người này đã dùng cây kiếm (sau khi bỏ vào vỏ bọc) đánh nhiều cái vào người đàn ông lớn tuổi đang tham dự cuộc họp.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

Link: https://nld.com.vn/lam-ro-vu-chong-nu-thon-truong-doa-chem-nguoi-trong-cuoc-hop-chi-bo-thon-196260205163126421.htm

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn