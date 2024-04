Làm gì khi Microsoft Edge xuất hiện cảnh báo sử dụng nhiều bộ nhớ

(VTC News) -

Có bao giờ bạn gặp phải cảnh báo sử dụng nhiều bộ nhớ khi đang sự dụng Microsoft Edge không? Điều đó có nghĩa là một số quy trình của trình duyệt đang sử dụng quá nhiều bộ nhớ (RAM).

Rất may, bạn có thể dễ dàng xác định và đóng các quy trình ngốn tài nguyên đó cũng như tùy chỉnh một số tính năng của trình duyệt để giảm mức sử dụng bộ nhớ. Từ đó không còn có những cảnh báo như thế xuất hiện nữa.

Kiểm tra sơ bộ trên trình duyệt

Trước khi bắt đầu quá trình khắc phục vấn đề sử dụng bộ nhớ cao trên Microsoft Edge, bạn cần thực hiện kiểm tra và sửa lỗi cơ bản theo danh sách sau đây:

- Đóng hết các tab không còn dùng.

- Tạm dừng toàn bộ các bản tải xuống đang tạm thời hoạt động.

- Chắc chắn rằng trình duyệt web của bạn đang dùng phiên bản mới nhất.

Nếu như đã thực hiện kiểm tra sơ bộ nhưng vẫn xuất hiện cảnh báo, bạn hãy thực hiện tiếp các bước khắc phục sau đây:

Tiến hành kích hoạt Edge Efficiency Mode

Edge Efficiency Mode được biết đến là chế độ cấu hình trình duyệt tối ưu hóa để giảm việc dùng tài nguyên. Khi chế độ này được bật, Effciency Mode sẽ lập tức chuyển sang chế độ ngủ và những hoạt động khác sẽ được tối ưu hóa để duy trì mức dùng bộ nhớ ở mức tối thiểu, hỗ trợ giảm bớt được áp lực về tài nguyên. Sau đây là cách kích hoạt Edge Efficiency Mode:

Bước 1: Bấm chuột vào biểu tượng dấu 3 chấm nằm ở góc phải phía trên giao diện Microsoft Edge và chọn "Settings".

Bước 2: Chọn vào mục "System and Performance" và tìm đến phần "Optimize Performance". Gạt sang "ON" trong dòng "Efficiency Mode" và nhấn chọn "Maximum Savings".

Đóng hết những tiến trình tiêu tốn nhiều tài nguyên

Cách khắc phục vấn đề tiếp theo bạn nên thực hiện là đóng hết những tiến trình nặng gây tiêu tốn nhiều tài nguyên. Trình quản lý các tác vụ đã được tích hợp trong Microsoft Edge sẽ hỗ trợ bạn thực hiện việc này một cách đơn giản như sau:

Bước 1: Bấm chuột vào biểu tượng ba chấm ở góc phải phía trên giao diện "Microsoft Edge" chọn vào mục "More tools" chọn tiếp "Browser task manager".

Bước 2: Ở trong hộp thoại "Browser Task Manager", bạn hãy chọn tab "Memory"để công cụ tự động thực hiện sắp xếp các tác vụ dựa vào mức sử dụng bộ nhớ theo thứ tự giảm dần.

Bước 3: Tiếp theo, bạn chỉ cần tiến hành xác định những tác vụ gây tiêu tốn nhiều tài nguyên nhưng không dùng đến, ấn chọn chúng và click vào nút End process.

Bạn cần chắc chắn mình không tắt nhầm những tiến trình quan trọng của trình duyệt (như tiến trình GPU hoặc chính tiến trình trình duyệt). Lưu lại công việc đang thực hiện ở trên Edge trước khi thực hiện đóng bất kỳ tab nào để tránh mất thông tin không mong muốn.

Vô hiệu hóa tiện ích mở rộng trình duyệt

Bạn hãy việc vô hiệu hóa hết các tiện ích mở rộng trình duyệt và kiểm tra xem cách này liệu có khắc phục được vấn đề hay không. Nếu như đúng, sẽ có một hoặc nhiều tiện ích mở rộng ở trên trình duyệt của bạn đang gây tiêu tốn quá nhiều bộ nhớ.

Để có thể xác định được tiện ích mở rộng nào đang gặp vấn đề, bạn hãy bật toàn bộ những tiện ích mở rộng sau đó tắt từng cái một. Khi thực hiện việc này, bạn có thể theo dõi được bộ nhớ trong trong trình quản lý tác vụ của trình duyệt.

Nếu như bạn tiến hành tắt một tiện ích mở rộng nào đó mà bộ nhớ đột ngột giảm thì tiện ích đó chính là nguyên nhân gây nên sự cố. Bạn nên tắt hoặc xóa tiện ích đó vĩnh viễn.

Vô hiệu hóa những tính năng tăng tốc khởi động và tăng tốc phần cứng

Khi tính năng tăng tốc phần cứng được kích hoạt, trình duyệt sẽ tiến hành giảm tải đi một số tác vụ xử lý khỏi CPU và thay vào đó dùng phần cứng chuyên dụng như GPU để tiến hành xử lý tác vụ này,nhằm hỗ trợ cải thiện được hiệu suất của Microsoft Edge. Giống với tính năng tăng tốc phần cứng, tính năng tăng tốc khởi động sẽ load với số tiến trình trình duyệt phù hợp, hỗ trợ người dùng chạy trình duyệt được nhanh hơn.

Mặc dù các tính năng này giúp tăng cường hiệu suất trình duyệt, nhưng nó cũng đòi hỏi dùng bộ nhớ nhiều hơn so với thông thường. Chính vì thế, nếu như mọi người muốn giải phóng tài nguyên của hệ thống thì bạn có thể vô hiệu quả được chúng.

Trong phần "System and Performance", bạn hãy tắt tính năng "Startup boos"t và "Use hardware acceleration when available" bằng cách gạt thanh trượt từ phải sang trái để chuyển sang "OFF".

Áp dụng các bản sửa lỗi dành riêng cho trình duyệt

Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại sau khi bạn thử hết những biện pháp khắc phục đã được mô tả, bạn nên xem xét đến cách xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để loại bỏ hết các bản ghi lỗi thời. Nếu như phương pháp này vẫn không đến kết quả, hãy thử Reset trình duyệt để đảm bảo rằng các cài đặt bị cấu hình sai không là nguyên nhân của vấn đề.