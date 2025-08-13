Lẩm bẩm, cười một mình - bi kịch nữ sinh 21 tuổi sau 5 năm nghiện ma túy

(VTC News) -

Ban đầu, nữ sinh sử dụng ketamine, cần sa, hay bóng cười trong những cuộc vui bạn bè, mang lại cảm giác hưng phấn, thư giãn. Dần dà, những cuộc vui này trở thành vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Tần suất và liều lượng sử dụng tăng lên theo thời gian. Khi ngưng sử dụng, cô gái bắt đầu xuất hiện những cảm xúc tiêu cực như bồn chồn, buồn bã và mất ngủ. Nghiêm trọng hơn, cô gái bắt đầu có những triệu chứng của rối loạn tâm thần nặng nề.

Sau 5 năm sử dụng với ma túy tổng hợp, nữ sinh 21 tuổi phải nhập viện trong tình trạng ảo giác. (Ảnh minh hoạ)

Nữ sinh 21 tuổi thường xuyên lẩm bẩm, cười một mình, liên tục nghe thấy những tiếng nói trong đầu, dễ cáu gắt và có hành vi bạo lực người thân.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, nữ bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy với triệu chứng hỗn hợp.

“Trường hợp này không hiếm. Nhiều người trẻ thường xuyên sử dụng cùng lúc nhiều loại chất kích thích, hay còn gọi là "đa chất", khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Các chất này bao gồm cần sa, các loại ma túy tổng hợp như MDMA, LSD, hay "bóng cười" (N2O)”, bác sĩ Long nói.

Việc lạm dụng các chất này gây ra những tổn thương lớn về cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Cần sa có thể làm suy giảm trí nhớ và khả năng học tập, trong khi LSD có thể gây ảo thị, hoang tưởng, và các cơn hoảng loạn. Nghiêm trọng hơn, ma túy tổng hợp làm tăng nguy cơ bạo lực, trộm cắp và các hành vi thiếu kiểm soát.

Đặc biệt, việc sử dụng rượu và cần sa trong thời gian dài có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng của não bộ. Những tổn thương này dẫn đến suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung và làm chậm quá trình xử lý thông tin.

Để giúp con em tránh xa những nguy hiểm này, cha mẹ cần để ý đến những thay đổi bất thường trong hành vi, thói quen sinh hoạt và học tập. Cụ thể, đó có thể là những thay đổi trong mối quan hệ bạn bè, thành tích học tập sút kém, hay những cuộc gọi điện thoại bất thường.

Khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, việc duy trì một mối quan hệ cởi mở, lắng nghe và chia sẻ với con là điều cần thiết. Việc can thiệp sớm rất quan trọng, cần kết hợp các liệu pháp hành vi như Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), Liệu pháp gia đình, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế, để giúp người nghiện vượt qua giai đoạn khó khăn này.