Lakmé Elite Hairshow 2025: Sân chơi kỹ thuật tóc đỉnh cao

Tối 26/6, tại khách sạn Pullman Hà Nội, Lakmé Elite Hairshow 2025 do Salonzo Group phối hợp cùng HairWorld tổ chức với chủ đề “Step into the Future” (Chạm đến tương lai ngành tóc) đã trở thành điểm hẹn của những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Không chỉ là buổi giao lưu kỹ thuật chuyên nghiệp, Hairshow lần này còn là tuyên ngôn sáng tạo của ngành tóc Việt trong bối cảnh thị trường làm đẹp đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, ông Trần Hoàn Sinh - Chủ tịch Salonzo Group - cho biết: “Đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải khởi tạo lại sự phát triển cho ngành tóc nói chung, cũng như cho các hoạt động của công ty Salonzo nói riêng, do đó chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho Lakmé Hairshow lần này. Với sự đầu tư và chuẩn bị công phu cùng với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu, tôi tin là Lakmé Elite Hairshow là một thành công mà không nhiều chương trình ở Việt Nam hiện nay có thể làm được”.

Buổi giao lưu ghi dấu ấn với sự xuất hiện của những chuyên gia quốc tế hàng đầu. Bộ đôi chuyên gia đến từ Lakmé: Cosmo Simone - Giám đốc sáng tạo toàn cầu và Gustavo Encina - Giám đốc đào tạo toàn cầu đã “trình làng” bộ sưu tập màu nhuộm Color Code Lakmé 2026. Màn trình diễn thể hiện tư duy màu sắc hiện đại và khả năng kiểm soát kỹ thuật đáng ngưỡng mộ, qua đó đem đến góc nhìn mới về xu hướng nhuộm cho người theo dõi.

Chuyên gia Cosmo Simone (trái) và chuyên gia Gustavo Encina (phải) gây ấn tượng với khả năng biến hóa màu sắc.

Một khách mời đặc biệt nữa xuất hiện tại Lakmé Elite Hairshow lần này là Chuyên gia Ye ZhiFu (Diệp Chí Phú) - truyền nhân của bậc thầy Fumio Kawashima và cũng là người sáng lập nên trường phái Zhong Jian (Trung giản). Màn trình diễn kỹ thuật Finest Cutting trong vòng 10 phút cho mỗi mẫu của Chuyên gia đã thành công thuyết phục toàn bộ khán giả có mặt tại hội trường, cho thấy khả năng xử lý hình khối tóc nhanh gọn, hiệu quả.

Màn trình diễn của Chuyên gia Ye ZhiFu gây ấn tượng với các NTM Việt Nam.

Bên cạnh những chuyên gia nước ngoài, buổi giao lưu càng trở nên ấn tượng hơn với sự góp mặt của các đội ngũ nhà tạo mẫu hàng đầu trong nước. Nhóm chuyên gia Huyền Hương đem đến các thiết kế huyền ảo, đầy bay bổng thể hiện phong cách tạo mẫu tinh tế và độc đáo. Cùng với đó, nhóm Minh Phương Education tiếp tục khẳng định vị thế của những người làm giáo dục ngành tóc, với phần trình diễn mang tính tiêu chuẩn cao, nhấn mạnh vào tư duy làm đẹp khoa học.

Khán giả cũng đặc biệt chú ý đến màn thể hiện đậm cá tính riêng của các nhà tạo mẫu trẻ tài năng như nhóm NTM Vũ Ngọc Võ, NTM Quỳnh My và nhóm NTM Đặng Văn Tuấn (T&T 79). Mỗi phần trình diễn là một câu chuyện được kể bằng mái tóc với từng đường cắt, màu nhuộm và phong cách cùng hòa quyện thành ngôn ngữ nghệ thuật sống động.

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp đang không ngừng thay đổi, những sân chơi như Lakmé Elite Hairshow 2025 không chỉ tạo ra xu hướng, mà còn giúp kết nối cộng đồng nghề tóc theo cách chuyên nghiệp và sáng tạo hơn.