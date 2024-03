Lái xe máy vào cao tốc Vĩnh Hảo, nam thanh niên có nồng độ cồn kịch khung

(VTC News) -

Theo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục CSGT) cho biết, khoảng 1h ngày 2/3, CSGT tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khi đến đoạn qua địa phận huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), lực lượng chức năng phát hiện anh V.T.H. (SN 1996, quê Nghệ An) lái xe máy vào cao tốc nên dừng phương tiện.

Thanh niên H. có nồng độ cồn vượt mức kịch khung khi lái xe vào cao tốc (Ảnh: Xuân Ân).

Qua kiểm tra, H. không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn mức 0,446 mg/lít khí thở.

H. cho biết làm nghề đầu bếp, đang lái xe trên cao tốc từ Vĩnh Hảo về TP Phan Thiết thì bị CSGT chặn xe lập biên bản.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và đưa H. ra khỏi cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông.

Từ ngày 11/1 đến 28/2/2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản 10.019 trường hợp; tước 1.853 giấy phép lái xe, tạm giữ 3.589 phương tiện các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 2.782 trường hợp, 19 lái xe dương tính với ma túy, lỗi tốc độ 3.296 trường hợp, chở quá số người quy định 227 trường hợp. Các vi phạm đều tăng hơn tháng 12/2023.

Trước đó, chiều 28/2, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 2 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận tổ chức, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay các tổ tuần tra đã phát hiện hơn 30 trường hợp là công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công an, quân đội vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài xử phạt hành chính, 30 trường hợp là công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn còn bị thông báo về nơi công tác, nơi đảng viên sinh hoạt đối với cán bộ nghỉ hưu để tiến hành kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được báo cáo ngược về Công an tỉnh.

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc (trừ trường hợp xe để quản lý, bảo trì đường cao tốc) sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Với lỗi lái xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở, tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.