Lạc vào thế giới điện ảnh Hong Kong qua những bối cảnh phim kinh điển

(VTC News) -

“Hong Kong Movie Tour: Sheung Wan” được Tổng cục du lịch Hong Kong (HKTB) ra mắt nhằm đa dạng và phát triển du lịch. Tour diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ, từ 4 đến 15 du khách sẽ cùng các nhà phê bình phim là hướng dẫn viên khám phá những hình ảnh, bối cảnh từng xuất hiện trong các bộ phim kinh điển, từ đó hiểu hơn về văn hóa và lịch sử của điểm đến này.

Sheung Wan được mệnh danh là nơi lưu giữ di sản Hong Kong, từ các ngôi đền lịch sử, cửa hàng đồ cổ cho đến những con phố đầy màu sắc. (Ảnh: Randomwire)

Điện ảnh Hong Kong nổi tiếng với những bộ phim võ thuật, hài hước, tình cảm lãng mạn, làm say đắm hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Nhiều tên tuổi nghệ sĩ của nền điện ảnh này đã trở thành những biểu tượng. Sheung Wan, với lịch sử lâu đời và kiến trúc đa dạng mang đậm nét đặc trưng của Hong Kong xưa. Những con hẻm nhỏ, góc phố, những ngôi chùa, chung cư cổ kính... đã trở thành bối cảnh quay phim lý tưởng cho nhiều tác phẩm ấn tượng.

Cảnh phim ‘Amores Expressos’ kinh điển do đạo diễn Vương Gia Vệ sản xuất năm 1994. (Ảnh: Asian Movie Pulse)

Chúng ta sẽ đến thăm các địa điểm quen thuộc trong gần 20 tác phẩm Hong Kong từng “làm mưa làm gió” bao gồm: Rouge, Thieves of Time, In the Mood for Love… Chuyến đi cũng được trang bị các liên kết tương tác và đạo cụ nhỏ, cho phép mọi người cảm thấy như đang ở trong chính bộ phim, gợi lại các cốt truyện kinh điển.

Những hướng dẫn viên cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về quá trình quay phim tại đây cùng những kỷ niệm đáng nhớ về các diễn viên, đạo diễn, hay khó khăn và thử thách mà các đoàn làm phim đã phải đối mặt.

Graham Street, khu chợ có lịch sử hơn 160 năm. (Ảnh: Shutterstock)

Nổi bật nhất hẳn là con hẻm Lạc Hỏa Hầu. Với những bức tường cũ kỹ, những chiếc đèn lồng đỏ thẫm, cửa hàng truyền thống hay không khí tấp nập… tất cả như đưa du khách bước vào đường hầm thời gian, quay trở lại thời kỳ của “In the Mood for Love” rất được yêu thích, đắm chìm trong cung bậc cảm xúc lãng mạn và đầy luyến tiếc.

Hay tòa nhà Blue House là bối cảnh của nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Lấy cảm hứng từ màu sắc cùng tên, công trình có từ năm 1922 này mang phong cách Lĩnh Nam điển hình và có ban công rộng. Nơi đây từng được thuê để làm võ đường, tiệm thuốc kiểu Trung Hoa và trường học miễn phí. Ngày nay, nhiều cư dân vẫn sinh sống trong tòa nhà này.

Blue House là một trong số ít còn lại về kiểu kiến trúc ban công ở Hong Kong và được xếp vào danh sách các tòa nhà lịch sử cấp I. (Ảnh: the Oval Partnership)

Đặc biệt với “Hong Kong Movie Tour: Sheung Wan”, du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương: Thưởng thức các món ăn đường phố đặc trưng, mua đồ thủ công mỹ nghệ tại các cửa hàng truyền thống hay tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật… Hơn cả tour du lịch dành cho những ai yêu thích điện ảnh, đây chính là một hành trình khám phá bức tranh lịch sử, văn hóa và con người Hong Kong.