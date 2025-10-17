Lạ lùng khu dân cư 'nhà không số, phố không tên' giữa đô thị Hải Phòng

Năm 2003, khi TP Hải Phòng thu hồi đất triển khai dự án khu nhà ở Anh Dũng 3 và khu nhà ở Nam sông Lạch Tray thì khu dân cư xóm Lựng (nay là tổ dân phố Phú Hải 3, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) còn sót lại khoảng 12.400m² với 40 hộ dân sinh sống, nằm lọt thỏm ở giữa và được "khoanh lại" để chờ thu hồi phục vụ dự án mở đường 35m.
Dù nằm ngay cạnh những khu đô thị khang trang, nhưng do thuộc diện quy hoạch nên suốt 22 năm qua, người dân xóm Lựng vẫn phải sống trong cảnh “nhà không số, phố không tên”. Toàn bộ các tuyến đường trong khu dân cư đều do người dân tự góp tiền sửa chữa, cải tạo tạm để có lối đi lại.
Bà Hoàng Thị Chiến (63 tuổi) cho biết, việc san lấp mặt bằng của hai dự án nhà ở đã biến khu xóm Lựng mắc kẹt ở giữa và trở thành "rốn nước" do thấp hơn cốt các dự án đến gần 1m, gây ngập úng mỗi khi mưa xuống.
Chỉ cần trận mưa nhỏ hoặc thủy triều lên mà người quản lý quên đóng nắp ngăn triều là nhà cửa người dân tại xóm Lựng lại ngập trong biển nước.
Đồ đạc sinh hoạt đều phải kê cao nhằm tránh hỏng hóc khi nước dâng bất chợt.
Máy giặt, tủ lạnh được người dân kê cao cả mét.
Đồ điện hoặc những vật dụng có giá trị đều được kê cao để tránh hỏng hóc.
Dấu vết nước ngập đến lưng nhà lâu ngày khiến tường bong tróc. Nhiều ngôi nhà trong khu xóm Lựng xuống cấp nhưng không được sửa chữa, xây mới do vướng quy hoạch, dù dự án chưa biết đến khi nào mới triển khai.
Đa phần các hộ dân trong khu vực này không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở do nằm trong quy hoạch. Hạ tầng giao thông và công trình nhà ở hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng chỉ có thể sữa chữa chắp vá, không ai dám đầu tư khang trang vì lo thu hồi bất cứ lúc nào.
Nhiều căn nhà tại xóm Lựng đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được cấp phép xây dựng, người dân chỉ có thể sửa chữa chắp vá để tiếp tục sinh hoạt qua ngày.
Người dân phải tự phải xoay xở mọi thứ, từ kéo điện cho đến nước sinh hoạt để phục vụ cuộc sống.
Năm 2019, UBND thành phố Hải Phòng có Thông báo số 54 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng khu nhà ở Anh Dũng 3 và Dự án khu nhà ở Nam sông Lạch Tray để giải quyết khó khăn cho các hộ dân ở xóm Lựng. Theo đó, bên ngoài phạm vi tuyến đường 35m, người dân được sửa chữa, xây nhà theo quy định. Các trường hợp thuộc phạm vi quy hoạch tuyến đường, yêu cầu UBND quận Dương Kinh (cũ) giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không cho phép người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở.
Đến nay, sau 6 năm chờ đợi, người dân xóm Lựng vẫn mòn mỏi mong tin về việc liệu tuyến đường có được triển khai hay không và khi nào việc thu hồi đất sẽ được thực hiện để họ sớm ổn định cuộc sống.
Theo lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo, liên quan khu dân cư xóm Lựng, thành phố cũng rất quan tâm nhưng nhiều năm qua chưa giải quyết được triệt để do phải chờ thực hiện tuyến đường kết nối từ bùng binh cầu Rào đến cầu Rào 3. Trước mắt, để giải quyết vấn đề ngập lụt cho người dân, phường cho lắp tạm đường ống cống để có thể tiêu thoát nước.
Bình luận