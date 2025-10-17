Lạ lùng khu dân cư 'nhà không số, phố không tên' giữa đô thị Hải Phòng

Năm 2019, UBND thành phố Hải Phòng có Thông báo số 54 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng khu nhà ở Anh Dũng 3 và Dự án khu nhà ở Nam sông Lạch Tray để giải quyết khó khăn cho các hộ dân ở xóm Lựng. Theo đó, bên ngoài phạm vi tuyến đường 35m, người dân được sửa chữa, xây nhà theo quy định. Các trường hợp thuộc phạm vi quy hoạch tuyến đường, yêu cầu UBND quận Dương Kinh (cũ) giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không cho phép người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở.