La liệt hàng giảm giá ngày Black Friday, khách vẫn èo uột

Chị Nguyễn Minh Phương (phường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết đang quan tâm tới các mẫu giày cao gót với giá giảm lên tới 80% nhưng sau khi lựa chọn thì không mấy hài lòng. "Các mặt hàng sale "khủng'' thường không có nhiều size để lựa chọn, do đó tôi vẫn chưa tìm được sản phẩm ưng ý'. Tôi nghi đây là hàng tồn từ những năm trước hoặc là sản phẩm không thể bán được nếu không hạ giá", chị Phương nói.