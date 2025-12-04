LA CAMIE và cú bật tăng trưởng hơn 60% nhờ theo đuổi chủ nghĩa tối giản

(VTC News) -

Thiết kế tối giản nhưng ứng dụng cao

Nếu trước đây, người dùng chủ yếu quan tâm mức giá và sự bắt mắt, thì hiện nay, xu hướng tiêu dùng đã chuyển sang những sản phẩm tinh gọn, dễ phối và phù hợp trong nhiều bối cảnh.

Đó cũng là thời điểm La Camie - thương hiệu thời trang giày, dép và túi xách cao cấp ra đời. Không chạy theo sự cầu kỳ, La Camie tập trung vào form dáng chuẩn, đường cắt tinh xảo và gam màu trung tính để tôn nét thanh lịch của phụ nữ Việt.

Các sản phẩm giày cao gót, búp bê, sandal hay túi công sở, túi đeo chéo đều theo tiêu chí “đủ - đẹp”.

Khác với những dòng sản phẩm nhiều hoạt tiết, La Camie chọn chất liệu microfiber - vốn là loại da tổng hợp có độ bền cao, bề mặt mịn và giữ form lâu (thường được các thương hiệu quốc tế như Pedro, Charles & Keith).

Chị Huỳnh Trần Thảo My - đại diện La Camie - chia sẻ: "Để có thể chọn ra chất liệu đạt chuẩn, thường quá trình nghiên cứu form giày, túi sẽ mất trung bình khoảng 6-8 tháng, gồm các công việc từ thử nghiệm độ cong mũi giày, độ dốc gót đến độ đàn hồi lót chân nhằm đảm bảo cảm giác thoải mái khi di chuyển trong một ngày".

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế về khuôn giày phiên bản Việt hóa được điều chỉnh theo cấu trúc bàn chân phụ nữ Việt, giúp đi - đứng - di chuyển lâu mà không đau mà La Camie đã giúp tốc độ mở rộng hệ thống phân phối tăng 30%. Ngoài ra, nhằm đáp ứng tối ưu trải nghiệm khách hàng đối với sản phẩm, La Camie còn có quy trình kiểm duyệt chất lượng nghiêm ngặt:

Quy trình kiểm định 5 lớp, gồm: test độ bền, thử ma sát, thử chịu lực phần gót, test chống thấm và test giữ màu khi tiếp xúc ánh nắng.

Sản phẩm trước khi ra mắt đều trải qua 2 vòng thử nghiệm thực tế với nhóm mẫu thử từ 20 – 30 người, được ghi nhận mức độ thoải mái trung bình trên 8.5/10.

Có thể thấy, La Camie đã rất chú trọng trong khâu sản xuất để có thể tạo ra một sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành lại mềm hơn rất nhiều so với các sản phẩm từ thương hiệu cao cấp.

Hiểu sâu về hành vi tiêu dùng

Theo số liệu từ các chương trình gần nhất (do La Camie cung cấp), mức độ tăng trưởng của thương hiệu tăng khoảng 60%. Cụ thể:

Nhóm khách hàng chính từ 25 - 35 tuổi chiếm khoảng 70% tổng đơn hàng.

Ghi nhận tại hệ thống cửa hàng hợp tác với Thiều Hoa cho thấy quyết định mua hàng của khách tăng thêm 20-25% (chủ yếu nhờ việc có thể thử đồng thời trang phục - giày - túi).

Bên cạnh đó, chính sách giữa thương hiệu và khách hàng cũng là yếu tố giúp La Camie giữ tỉ lệ quay lại mua hàng đạt hơn 40% trong quý III/2025.

Lookbook La Camie nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam vừa qua.

Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, La Camie đang dần trở thành tâm điểm mua sắm trong tâm trí họ.

Tăng tốc trong thời kỳ hậu tăng trưởng mua sắm

Khi thói quen mua hàng chuyển sang các nền tảng như TikTok Shop, Instagram và website, La Camie nhanh chóng thích nghi, đẩy mạnh nội dung đồ thật - giá trị thật, livestream phối đồ cùng stylist. Các video giới thiệu sản phẩm đạt trung bình 50.000-60.000 lượt xem, một số mẫu túi baguette và giày đính đá được ghi nhận đem lại doanh số cao gấp đôi so với kỳ trước sau mỗi buổi livestream.

Lookbook Femme Mood 2025 của La Camie.

Những con số tăng trưởng từ việc mua sắm trực tuyến đến cửa hàng cho thấy La Camie đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhóm khách hàng tìm kiếm giày - túi vừa chất lượng cao, phù hợp thể trạng và phong cách của phụ nữ Việt.