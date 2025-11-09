Kỳ tích: Vật lộn sóng dữ, 3 người con quê hương Hải đội Hoàng Sa về từ cõi chết

(VTC News) -

Tối qua (8/11), hàng vạn người dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gần như thức trắng. Từ người già đến con trẻ ở đảo tiền tiêu đang râm ran trước câu chuyện 3 người con quê hương Hải đội Hoàng Sa đã vật lộn kiên cường với sóng dữ, thoát chết trở về trong niềm vui vô bờ bến của gia đình, chòm xóm.

Uống nước mưa “chiến đấu” sóng dữ

Sáng 9/11, Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Lý Sơn chật kín người. Bà con trên đảo xúm xít gửi lời thăm hỏi, động viên đến các anh Phan Duy Quang (47 tuổi), Lê Văn Sanh (37 tuổi) và Dương Quang Cường (44 tuổi, cùng trú thôn Tây An Vĩnh) - 3 người đàn ông vừa trở về từ cõi chết sau hàng chục giờ đồng hồ trôi dạt trên biển.

3 người thoát chết trở về đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân dân y Lý Sơn.

Sau một đêm được đưa vào bờ chăm sóc y tế, gương mặt và ánh mắt của anh Phan Duy Quang vẫn lộ vẻ mệt nhoài, phờ phạc. Ký ức về chuỗi thời gian kéo dài 42 giờ lênh đênh trên biển dường như trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào tâm trí của người đàn ông vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Giọng yếu ớt, anh Quang kể, tầm 15h ngày 6/11, trong phút bồng bột, Dương Quang Cường gieo mình xuống cầu cảng Lý Sơn tự tử. Thời điểm này, cả đặc khu chìm trong mưa sa bão táp.

Nhận tin, chẳng chút đắn đo trong thời khắc lựa chọn sứ mệnh cứu người, anh Phan Duy Quang cùng với anh Lê Văn Sanh nhổ neo chiếc thúng câu đang tránh bão số 13. Cả hai dốc sức bơi thẳng hướng ra khu vực Cường đang trôi nổi.

“Chừng 20 phút, tôi và Sanh tiếp cận và vớt được Cường lên thúng. Nào ngờ, khi ngoái đầu nhìn lại, cả ba nhận thấy mình đã ở rất xa bờ. Chập choạng tối, bão quần thảo, gió rít liên hồi, sóng lớn liên tục công phá khiến chiếc thúng lật úp.

Bị hất văng xuống biển, tôi động viên mọi người cố bám vào nhau để níu lấy sự sống. Song, sóng dữ cuồn cuộn đã lần lượt cuốn phăng Cường và Sanh. Trong đêm mưa gió bão bùng, tôi cũng dần rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt” – anh Quang nhớ lại.

Anh chia sẻ thêm, tia sống sót bắt đầu lóe lên khi anh bất giác phát hiện trên mặt biển lúc rạng sáng 7/11 xuất hiện xác của một số loài hải sản nhỏ. Trong cơn đói khát, anh vớt chúng ăn sống rồi ngửa mặt lên trời để đón nước mưa uống cầm hơi.

Anh Quang vẫn còn mệt nhoài sau một đêm trở về bờ.

Cũng trong ngày 7/11, niềm tin về viễn cảnh được cứu trở nên sáng sủa hơn khi nhiều con tàu lọt vào tầm mắt anh. Tuy nhiên, tàu thứ nhất, tàu thứ hai rồi đến lượt chiếc tàu thứ sáu đã lướt qua trong tiếng kêu cứu khàn cổ, bất lực của anh. Khoảng cách giữa anh Quang và những con tàu này còn quá xa để có thể kết nối.

Sáng 8/11, sau hàng chục giờ vật lộn với sóng biển, anh bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Anh Quang tâm sự, mấy chục năm làm nghề đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, Trường Sa, không ít lần gặp nạn trong cuồng phong, song chưa bao giờ anh nghĩ tới điều tồi tệ nhất là cái chết. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy lằn ranh giữa sinh - tử quá đỗi mong manh.

“Ở thời khắc sức lực bản thân đã bị bào mòn tới tận cùng thì chiếc tàu thứ 7 xuất hiện. Hình ảnh vợ con hiện ra trong tâm trí đã thôi thúc bản năng sinh tồn trong con người tôi. Vậy là tôi gắng gượng bơi thật nhanh hết mức có thể về phía mũi tàu.

Khoảng 30 phút, các thủy thủ trên tàu Hải Nam 39 phát hiện và vớt tôi lên. Lúc ấy, tôi mới dám tin là mình còn sống” – anh Quang nói.

Anh Sanh được phát hiện và cứu vớt vào chiều 8/11. (Ảnh: B.P)

Điều khiến các thủy thủ trên tàu Hải Nam 39 rưng rưng xúc động chính là câu nói đầu tiên anh Quang thều thào sau khi được vớt lên: “Khoan hãy đưa tôi vào bờ. Tôi còn khỏe, để tôi chỉ khu vực cho các anh tìm 2 người còn lại”.

Cũng từ sự chỉ dẫn của anh Quang, tầm 16h15 cùng ngày, tàu cao tốc An Vĩnh phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh khi nạn nhân đang bơi trên biển cách đảo Lý Sơn hơn 50 hải lý, trong tình trạng gần kiệt sức.

Đang nằm điều trị ở giường bệnh ngay cạnh anh Quang, anh Lê Văn Sanh tiếp lời: “Trong lúc lênh đênh giữa biển, tôi vớt được nửa quả táo đã hư và một nửa chai nước. Đây là 2 thứ đã giúp tôi cầm cự suốt 2 ngày trước khi được cứu”.

Đêm không ngủ của người dân đảo tiền tiêu

Niềm vui càng trở nên trọn vẹn khi người cuối cùng mất tích trong buổi chiều bão số 13 đổ bộ là anh Dương Quang Cường cũng được cứu vớt.

Chừng 2 giờ đồng hồ sau khi hay tin anh Sanh thoát chết, gia đình và hàng nghìn người dân trên đảo Lý Sơn vui mừng khôn xiết bởi thông qua điện thoại, anh Cường báo tin anh đã được tàu mang số hiệu QB 92198 TS của ngư dân Quảng Trị cứu sống ở khu vực cách đặc khu tầm 30 hải lý.

Rất đông người dân Lý Sơn tập trung ở cầu cảng để đón 3 người con quê hương trở về.

Đêm 8/11, tàu cao tốc đã đưa 3 người cập vào cảng Bến Đình trong niềm vui vô bờ bến của bà con ở đảo tiền tiêu. Ai nấy hò reo vui sướng vì phép nhiệm màu đã hiện hữu, kỳ tích đã xuất hiện, mang 3 người con quê hương Hải đội Hoàng Sa trở về từ cõi chết.

Pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm ở đặc khu như thắp lên niềm tin rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào thì hãy cứ vũng tin “cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm”.

Có mặt tại cầu cảng, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn không giấu nổi niềm xúc động: “Cả ba người trở về an toàn sau cơn cuồng phong quả thật là kỳ tích. Không chỉ riêng gia đình các nạn nhân mà đây còn là niềm vui chung của toàn thể hàng vạn bà con trên đảo”.

Bà con chòm xóm tập trung tại nhà anh Sanh để chia sẻ niềm vui với gia đình.

Người dân trên đảo Lý Sơn đã trải qua một đêm thức trắng vì cảm giác lâng lâng vui sướng. Bởi sau khi bão tan, chẳng ai dám tin 3 nạn nhân có thể thoát nạn trở về.

Chị Mai Thị Ánh Tuyết nói trong vỡ òa cảm xúc: “Cả đêm qua, hầu hết người dân trên đảo đã thức trắng. Ai nấy vui mừng trước câu chuyện thoát chết thần kỳ của 3 người mất tích trong bão. Chắn chắn, niềm vui của bà con sẽ còn kéo dài rất lâu”.