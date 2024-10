Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

(VTC News) -

Tối 2/10, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị phát đi thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 39, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và ông Trần Nhật Hoàng - đảng viên Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đarông.

Sau khi xem xét kết quả đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Đặng Trọng Vân trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa từ tháng 11/2017 đến 31/7, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Hướng Hóa có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, không phát hiện, để cấp dưới thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Trọng Vân thời điểm còn đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá. (Ảnh: Viết Linh)

Ông Trần Nhật Hoàng trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích đất trái với quy định pháp luật về đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Trọng Vân và khai trừ Đảng đối với ông Trần Nhật Hoàng.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những người bị khởi tố gồm Vương Viết Thắng (Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa), Dương Phúc Hiếu (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hoá) và Trần Nhật Hoàng (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đakrông, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa) và Lê Khánh Vũ (Cán bộ địa chính thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Theo cơ quan Công an, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, những người trên lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 7 tỷ đồng.