Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch huyện Trảng Bom, Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 22/5, trả lời VTC News đại điện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom.

Lý do, bà Châu đã có vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê bình bà Nguyễn Thị Thành (nguyên Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom), liên quan khuyết điểm, vi phạm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chủ tịch huyện Trảng Bom từng bị nêu tên 5 lần trong kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai với các vi phạm liên quan đến vụ 500 căn biệt thự trái phép trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/5, ông Lê Tuấn Anh, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện.

"Huyện Trảng Bom nhận được đơn xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện, tuy nhiên quyết định cho nghỉ việc hay không là thuộc thẩm quyền của Tỉnh uỷ Đồng Nai và UBND tỉnh Đồng Nai", ông Tuấn Anh nói.

Theo lãnh đạo huyện Trảng Bom, bà Vũ Thị Minh Châu xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Bà Vũ Thị Minh Châu (SN 1970, quê Nam Định), giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom từ năm 2015 tới nay.

Trước đó liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom bị nêu tên nhiều lần trong kết luận của Thanh tra tỉnh với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Kết luận thanh tra nêu rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra 20 cá nhân khác thuộc các sở, ngành, phòng, ban và lãnh đạo địa phương cùng 13 tổ chức có liên quan sai phạm trong thực hiện dự án cũng được nêu rõ, yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nội dung Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm Dự án Khu dân cư Tân Thịnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án tại xã Đồi 61 với diện tích 18,22ha. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cho dự án.

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3928/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương cho Công ty LDG đầu tư xây dựng mới một khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu định cư và sinh hoạt cho người dân tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Liên quan sai phạm tại dự án nói trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty LDG; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".