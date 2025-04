Ký kết 3 thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Long An và đối tác Nhật Bản

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư và kết nối địa phương tỉnh Long An tại Nhật Bản, do Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm trưởng đoàn, hôm 31/3, UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức Chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025.

Sự kiện đã thu hút hơn 100 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Phạm Quang Hiệu, nhấn mạnh Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư đối với Việt Nam. Ông đánh giá cao sự năng động và định hướng phát triển của Long An trong việc kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Long An tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản.

Đại sứ bày tỏ sự tin tưởng rằng với cam kết mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh cùng sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản, Long An sẽ không chỉ là điểm đến đầu tư mà còn là trung tâm hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Ông Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Long An trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên kết nối và triển khai các dự án thành công tại Long An.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận sâu về cơ hội hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An Trương Văn Liếp, tỉnh đang từng bước trở thành trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Với định hướng phát triển bền vững, tỉnh ưu tiên thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, đô thị và sân golf tiêu chuẩn quốc tế, logistics, trung tâm thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản Vũ Hoàng Đức - đánh giá nhà đầu tư Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, quản trị doanh nghiệp và phát triển công nghiệp bền vững, trong khi Long An đang nổi lên như điểm đến đầu tư hấp dẫn với hạ tầng phát triển, quỹ đất công nghiệp dồi dào và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trao ý định thư quan tâm xúc tiến đầu tư nhiều lĩnh vực vào tỉnh Long An.

Để thu hút và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư từ Nhật Bản, Long An cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và đẩy mạnh hợp tác trong chuyển giao công nghệ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Lễ ký kết 3 thỏa thuận hợp tác quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Cụ thể, tiếp nối thành công từ dự án 110 triệu USD của Vina Ecoboard tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tập đoàn lâm nghiệp hàng đầu Nhật Bản Sumitomo ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu tràm tại tỉnh nhằm cung cấp nguyên liệu sinh khối, hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành chế biến gỗ và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Prodezi - khu công nghiệp sinh thái lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô 400 ha, đang từng bước hiện thực hóa mô hình phát triển bền vững thông qua sự hợp tác với Tập đoàn Chitose triển khai các giải pháp công nghệ sinh học tiên tiến trong việc xử lý nước thải, sản xuất phân hữu cơ và trồng cây bằng hệ thống thủy canh hữu cơ tại khu công nghiệp Prodezi.

Hợp tác này không chỉ giúp Prodezi xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa sản xuất và hướng tới phát triển thân thiện với môi trường.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực công nghiệp, Long An còn đạt được những bước tiến mới trong các hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ sinh học, dược phẩm và y tế thông qua ý định thư của Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trao cho UBND tỉnh Long An, đề nghị xúc tiến đầu tư và kết nối mời gọi các dự án vào tỉnh.

Tại phiên kết nối đầu tư, một tập đoàn lớn tại Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến dự án nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Thủ Thừa.

Dự kiến, trong tháng 4/2025, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ cử đoàn chuyên gia đến Long An để khảo sát và thảo luận chi tiết về kế hoạch đầu tư. Đây là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời tận dụng công nghệ Nhật Bản để biến rác thải thành nguồn năng lượng có giá trị.