Kỳ họp cuối năm HĐND TP.HCM: Tìm giải pháp, chiến lược cho năm 2025

Sáng 9/12, HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc kỳ họp thứ 20, kỳ họp cuối năm 2024. Kỳ họp thứ 20 HĐND thành phố khoá X diễn ra trong 2,5 ngày.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2025.

Các nội dung thảo luận bao gồm: Quyết toán ngân sách năm 2023, ước thực hiện thu - chi ngân sách năm 2024, và dự toán ngân sách năm 2025; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025; Các nghị quyết quan trọng về kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, tổ chức bộ máy và biên chế.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ.

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ nổi bật như: Hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế hoặc sắp xếp đơn vị hành chính; Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh trung học và người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng; Quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh; Danh mục các dự án thu hồi đất.

Kỳ họp cũng đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong năm 2024, đồng thời góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2025.

Kỳ họp sẽ lắng nghe và xem xét các báo cáo quan trọng như: Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17; Báo cáo giám sát chuyên đề về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động và việc làm giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo công tác xét xử của TAND TP.HCM và công tác kiểm sát của VKSND TP.HCM năm 2024.

HĐND cũng tiến hành giám trực tiếp qua các phiên chất vấn, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và đô thị. Đối tượng chất vấn bao gồm Chủ tịch UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, năm 2024, dù đối mặt nhiều khó khăn, thành phố đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và Nghị quyết 210/2023 của HĐND TP.HCM. Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, đoàn kết của các cấp và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM đã duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các dự báo thách thức trong năm 2025, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo, tập trung thảo luận sâu sắc bối cảnh, nhận diện các khó khăn và nguyên nhân, từ đó đề xuất các chính sách đột phá.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm do Bí thư Thành ủy đề ra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 34, nhằm hướng tới mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện; Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các nghị quyết tại kỳ họp lần này sẽ đặt nền móng cho TP.HCM lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.