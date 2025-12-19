KOBAC CARS - hệ sinh thái dịch vụ ô tô Nhật Bản gia nhập thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 18/12, tại MJC Tower (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của KOBAC – chuỗi dịch vụ bảo dưỡng và kiểm định ô tô hàng đầu Nhật Bản, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn dịch vụ ô tô chuẩn Nhật cho người tiêu dùng Việt Nam.

Lễ kí kết hợp tác giữa KOBAC và MJC.

Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai doanh nghiệp. Đại diện MJC là ông Matsuoka Satoru – Giám đốc công ty; phía KOBAC có ông Kobayashi Kenji – Giám đốc và ông Kato Kanzo – Trưởng phòng Dịch vụ Quốc tế. Việc ký kết khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và tính minh bạch trong ngành chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở nghi thức ký kết, chương trình còn được tổ chức như một buổi trải nghiệm thực tế, giúp khách mời trực tiếp quan sát và đánh giá hệ sinh thái dịch vụ ô tô chuẩn Nhật Bản lần đầu tiên được giới thiệu một cách bài bản tại Việt Nam.

Tại xưởng dịch vụ Kobac Cars, các khu vực tiếp nhận, kiểm tra, bảo dưỡng và bàn giao xe được bố trí khoa học, sạch sẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn và tiêu chuẩn 5S đặc trưng của Nhật Bản. Việc cho phép khách hàng quan sát trực tiếp toàn bộ quy trình được nhiều khách mời đánh giá cao, thể hiện rõ tính minh bạch trong vận hành.

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện là Làn Dịch vụ Nhanh (Express Lane). Tại đây, kỹ thuật viên thực hiện quy trình thay dầu, kiểm tra cơ bản và bảo dưỡng nhanh trong thời gian chưa đầy 30 phút. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi có thể trực tiếp theo dõi các thao tác kỹ thuật trên xe của mình.

Xưởng Kobac cars được bố trí khoa học, sạch sẽ.

Bên cạnh dịch vụ bảo dưỡng nhanh, KOBAC cũng giới thiệu dịch vụ kiểm định xe chuẩn Nhật – lĩnh vực đã tạo dựng uy tín cho thương hiệu với hơn 19 triệu lượt xe được phục vụ tại Nhật Bản. Khách tham dự được theo dõi quy trình kiểm định toàn diện, từ động cơ, hệ thống phanh, khung gầm cho đến các hạng mục an toàn.

Đáng chú ý, KOBAC ứng dụng công nghệ chẩn đoán hiện đại, cho phép kỹ thuật viên quay video, chụp ảnh các lỗi hoặc dấu hiệu bất thường trên xe và hiển thị trực tiếp cho khách hàng. Cách tiếp cận này giúp người sử dụng nắm rõ tình trạng phương tiện, từ đó chủ động hơn trong việc bảo dưỡng và sử dụng xe lâu dài.

Theo đại diện KOBAC, khi chính thức vận hành tại Việt Nam, KOBAC CARS sẽ từng bước triển khai hệ sinh thái dịch vụ toàn diện gồm: bảo dưỡng – sửa chữa tổng thể, thay dầu nhanh, sơn và phục hồi thân vỏ, chăm sóc xe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật nhằm kéo dài tuổi thọ xe lên tới 20 năm hoặc 500.000 km. Song song với đó là việc chuyển giao mô hình đào tạo kỹ thuật viên bài bản, kế thừa từ hệ thống đào tạo kiểm định xe KOBAC tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Matsuoka Satoru cho biết: ”Sự hợp tác chiến lược giữa MATSUOKA JC HOLDINGS và KOBAC là một bước ngoặt quan trọng. Chúng tôi cam kết cùng nhau đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng tại Việt Nam, mang những tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng hàng đầu của Nhật Bản phục vụ khách hàng Việt Nam. Đây là lời khẳng định về cam kết đồng hành lâu dài của hai bên tại thị trường đầy tiềm năng này.”

Ông Matsuoka Satoru phát biểu tại buổi lễ.

Kết thúc chương trình, khách mời có dịp giao lưu, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam, tìm hiểu sâu hơn về mô hình vận hành KOBAC CARS và nhận các phần quà lưu niệm từ ban tổ chức.

Việc KOBAC CARS chính thức có mặt tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ ô tô, nơi chất lượng, tính minh bạch và trải nghiệm khách hàng được đặt lên hàng đầu.