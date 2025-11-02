Kịp thời ứng cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu

Khoảng 20h ngày 1/11, tàu BP 13-98-01 của Hải đội Biên phòng 2 - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã cập cảng Hải đội tại phường Rạch Dừa, đưa 11 thuyền viên hai tàu cá TG 90738 TS và BV 92437 TS gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu về bờ an toàn.

11 thuyền viên hai tàu cá TG 90738 TS và BV 92437 TS lên bờ tại cảng Hải đội Biên phòng 2. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Cụ thể, vào khoảng 14h 50 phút cùng ngày, tại vùng biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý về phía Đông Nam, đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng Sea Noble (quốc tịch Panama) với hai tàu cá TG 90738 TS và BV 92437 TS.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai tàu cá cùng 11 thuyền viên bị chìm.

Nhận được thông tin về tai nạn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu BP 13-98-01 cùng kíp trực với 6 cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn tại cửa sông Cửa Lấp, lập tức cơ động ra hiện trường.

Đến 17h, tàu BP 13-98-01 tiếp cận hiện trường, tiến hành ghi nhận, quay phim, chụp ảnh hiện trạng hai tàu cá gặp nạn và tàu Sea Noble, đồng thời tiếp nhận toàn bộ 11 thuyền viên bị nạn.

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, lực lượng Quân y ghi nhận một thuyền viên bị chấn thương vùng mặt, tức ngực, khó thở. Quân y Hải đội Biên phòng 2 đã nhanh chóng thăm khám, chăm sóc y tế, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo ấm và các vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho các thuyền viên.

Ông Lê Văn Thiệp, Thuyền trưởng tàu cá TG 90738 TS, cho biết ông điều khiển tàu cá TG 90738 TS cùng tàu bạn BV 92437 TS từ cảng Phước Tỉnh ra đến vị trí cách Mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý thì tàu bị đứt dây ga.

Ông Thiệp lái tàu giảm ga và cặp vào tàu bạn để khắc phục sự cố. Trong quá trình ngừng tàu, hai tàu cặp liền kề và thả neo ngoài biển, các thuyền viên phát hiện một tàu hàng đang tiến tới và va chạm vào hai tàu cá.

Theo ông Thiệp, một tàu chìm ngay lập tức, chiếc còn lại chìm dần sau đó.

Sau khi hai tàu chìm, các thuyền viên đã bám vào vật dụng để nổi trên biển, sau đó phát hiện hai tàu cá đang di chuyển vào bờ và đã ra hiệu cầu cứu.

Hiện, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu tàu Sea Noble neo lại trên vùng biển Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.