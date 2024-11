Kinh nghiệm mua nhà cực nhanh gọn qua môi giới

(VTC News) -

Để tránh những rủi ro đáng tiếc khi mua nhà qua môi giới, khách hàng cần chú ý những vấn đề sau:

Chọn công ty môi giới uy tín

Hiện, số người làm môi giới bất động sản khá nhiều. Một phần làm việc trong các đơn vị môi giới bất động sản chuyên nghiệp, và một số người làm môi giới tự do.

Môi giới tự do thường không nắm được thông tin qua chủ nhà mà qua nhiều tầng môi giới khác. Vì vậy, thông tin họ có được về căn nhà có thể thiếu chính xác. Những thông tin sai lệch có thể khiến khách hàng mất thời gian, tiền bạc, thậm chí vi phạm pháp luật.

Do đó, người mua nên tìm đến những đơn vị môi giới bất động sản chuyên nghiệp, đủ điều kiện hoạt động. Với các dự án, nên làm việc trực tiếp với các đơn vị phân phối trực tiếp của chủ đầu tư nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc.

Kiểm tra môi giới tử tế

Nên tìm mua nhà qua đơn vị môi giới chuyên nghiệp. (Ảnh minh họa)

Tìm mua nhà qua công ty môi giới chuyên nghiệp sẽ tránh được rủi ro nhưng chi phí tốn kém hơn so với môi giới tự do. Trong khi đó, không ít môi giới tự do vẫn tư vấn có tâm cho khách hàng.

Vì vậy, nếu chọn mua nhà qua môi giới tự do, cần kiểm tra sự tử tế của họ. Có thể đặt những câu hỏi như: Nguyên nhân chủ muốn bán nhà? Hạn chế của căn nhà là gì? Các thủ tục pháp lý khi giao dịch thực hiện thế nào?... Môi giới phải là người biết rõ về dự án mới có thể tư vấn xác thực.

Kiểm chứng các thông tin

Mọi thông tin môi giới đưa ra đều phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Tránh để bị lừa vì những yếu tố như siêu rẻ, đẹp... Khách hàng có thể tự xác thực các thông tin bằng cách hỏi những người xung quanh căn nhà đó. Người mua cũng nên tham khảo giá nhà tại khu vực muốn mua để có thỏa thuận hợp lý.

Thỏa thuận rõ ràng mức hoa hồng trước khi giao dịch

Để tránh những tranh chấp hoặc mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc, nên thỏa thuận mức hoa hồng và ký hợp đồng trước khi giao dịch với môi giới.