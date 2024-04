(VTC News) -

Sầm Sơn là thành phố ven biển nằm ở phía đông tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố khoảng 16km. Bãi biển Sầm Sơn dài 9km tính từ chân núi Trường Lệ đến xã Quảng Cư, được du khách yêu thích với địa hình bằng phẳng, không có chỗ quá sâu hay đá ngầm, rất an toàn. Kinh nghiệm đi du lịch Sầm Sơn tự túc sẽ giúp bạn có chuyến đi chất lượng và có những trải nghiệm đầy cảm xúc... với chi phí hợp lý.

Kinh nghiệm đi du lịch Sầm Sơn tự túc

Ngày nay đến với Sầm Sơn, du khách không chỉ có tắm biển và ăn hải sản như những năm trước. Thành phố đã trở nên nhộn nhịp với nhiều khách sạn 5 sao mọc lên, tiện nghi sang trọng, nhiều sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động đường phố sôi nổi.

Kinh nghiệm đi du lịch Sầm Sơn bao gồm chọn thời điểm, chuẩn bị phương tiện di chuyển, lựa chọn địa điểm lưu trú, xác định những điểm đến mình sẽ trải nghiệm, những món đặc sản sẽ thưởng thức.

Nên đi Sầm Sơn vào tháng mấy?

Sầm Sơn đẹp nhất vào mùa hè, bởi vì đây là vùng biển thuộc khí hậu miền Bắc với 2 mùa nóng lạnh rõ rệt chứ không nóng quanh năm như miền Nam.

Sầm Sơn được gọi là “vào mùa” từ 30/4 đến 1/9 hàng năm,. Vào khoảng thời gian này, Sầm Sơn gần như chật kín khách du lịch trên bãi biển lẫn những trục đường chính. Đây được coi là một “đặc sản” thú vị ở Sầm Sơn, gần như không có bãi biển nào trên cả nước lại đông khách du lịch đến vậy.

Kinh nghiệm đi Sầm Sơn Thanh Hóa tự túc sẽ giúp bạn có chuyến đi tuyệt vời nhất với nhiều trải nghiệm thú vị và chi phí vừa phải. (Ảnh: Vietnam.vn)

Vậy nên nếu bạn thích khám phá Sầm Sơn vào lúc đông người và nhộn nhịp nhất, hãy đến đây vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 hoặc khi học sinh mới được nghỉ hè. Còn nếu bạn là người thích trầm tư, tĩnh lặng, không ồn ào, hãy đến Sầm Sơn vào dịp tháng 8, tháng 9, khoảng thời gian không còn là cao điểm du lịch tại đây. Khi đó khách không quá đông, các tuyến phố không ùn tắc.

Vì là thành phố du lịch một mùa, chỉ đặc biệt đông vào mùa hè, thưa khách vào mùa đông, đặc điểm dịch vụ lẫn giá cả ở đây cũng bị ảnh hưởng theo mùa. Mùa hè là mùa du lịch nên giá cả sẽ đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, thành phố Sầm Sơn đã thành lập ban quản lý bãi biển, mọi dịch vụ du lịch đều phải niêm yết bảng giá và có định mức, các hình thức tự ý tăng giá hoặc không công khai giá, bán giá chênh lệch đều có thể bị xử lý nghiêm khắc.

Phương tiện di chuyển khi đến Sầm Sơn

Những du khách ở xa có thể đến biển Sầm Sơn bằng đường hàng không, vì Thanh Hóa có sân bay quốc tế Sao Vàng (huyện Thọ Xuân). Từ sân bay Sao Vàng, sẽ có xe khách giường nằm chở bạn đến tận biển Sầm Sơn với chi phí chỉ khoảng 100-150 nghìn đồng/người, hoặc đi taxi. Khoảng cách từ sân bay Sao Vàng đến biển Sầm Sơn vào khoảng 50km, di chuyển bằng ô tô mất khoảng 1 giờ đồng hồ qua trục chính Quốc lộ 47.

Nếu đi tàu, du khách đến ga Thanh Hóa, sau đó đi xe khách hoặc thuê taxi, xe máy đến Sầm Sơn.

Du khách ở gần có thể đi ô tô hoặc xe máy đến thẳng Sầm Sơn.

Lựa chọn địa điểm lưu trú

Sầm Sơn là thành phố du lịch lâu năm và chuyên nghiệp, có đầy đủ các loại hình khách sạn phù hợp với nhu cầu, túi tiền và phong cách của các du khách.

Những resort, khách sạn nổi tiếng được đánh giá cao gồm FLC Luxury Resort Sầm Sơn, FLC Grand Hotel Sầm Sơn, khách sạn Marron, khách Sạn Dragon Sea Sầm Sơn, resort Vạn Chài, khách Sạn NB Hoàng Gia 1…

Những điểm đến nổi tiếng ở Sầm Sơn

Không chỉ nổi tiếng với bãi biển, Sầm Sơn còn có nhiều điểm tham quan nổi tiếng, từ thắng cảnh thiên nhiên cho đến các di tích văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử.

Biển Sầm Sơn

Bãi biển Sầm Sơn trải dài gần 4km men theo con đường Hồ Xuân Hương, từ đền Độc Cước đến rìa khu đô thị sinh thái FLC. Biển Sầm Sơn được chia làm 4 bãi chính là bãi A, bãi B, bãi C và bãi D.

Bãi tắm A: Nằm ngay dưới chân ngọn núi Trường Lệ, thu hút nhiều khách du lịch nhất. Bãi A có dạng dốc thoải nên sóng mạnh, rất phù hợp với các bạn trẻ đam mê cảm giác mạnh. Có khá nhiều thuyền tại bãi cho bạn tha hồ check in.

Bãi tắm B: Sóng nhẹ hơn so với ở bãi A, là sự lựa chọn hợp lý cho người cao tuổi và trẻ em. Khách sạn ở bãi B có mức giá phải chăng. Có nhiều quán ăn vặt ven bờ biển.

Bãi tắm C: Vào tháng 6, bãi tắm C rất đông du khách. Dọc theo bờ biển có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, karaoke. Bãi C có dốc khá bằng phẳng nên thường được chọn làm nơi tổ chức picnic, team building...

Bãi tắm D: Nếu các bãi tắm A, B, C thu hút du khách bởi sự náo nhiệt và sôi động thì bãi D chính là lựa chọn lý tưởng cho người yêu thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Với những hàng phi lao xì xào trong gió, những ngôi nhà nằm sát bờ biển yên ả, không lạ gì khi nơi đây được xem là bãi tắm đẹp nhất tại Sầm Sơn

Bãi tắm D ít khách du lịch hơn ba bãi tắm còn lại nên bạn có thể tận hưởng làn nước biển trong lành một cách thoải mái mà không cần phải chen chúc.

Hòn Trống Mái

Hòn Trống Mái là tên một địa danh nơi có hai hòn đá chồng lên nhau tạo thành hình đôi chim trống mái chụm đầu, chênh vênh trên đỉnh núi Trường Lệ. Đứng từ khu vực hòn Trống Mái, chúng ta có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng tiếng thông reo vi vu rất vui tai, như tiếng hai chú chim đang thủ thỉ với nhau.

Đây cũng là một biểu tượng đẹp của tình yêu vì dù ở tư thế chênh vênh, hòn Trống Mái vẫn tồn tại vững bền cùng trời đất, bất chấp sự bào mòn của thời gian.

Đền Độc Cước

Đền Độc Cước là ngôi đền thờ thần tọa lạc trên hòn Cổ Giải, cũng thuộc núi Trường Lệ. Muốn đến được đền, bạn phải vượt qua 40 bậc đá. Trong đền thờ có tượng thần Độc Cước được chế tác bằng gỗ, chỉ có một chân và một tay. Một chân thần dựa vững trên đá tảng, tay thần cầm búa trong tư thế chiến đấu với quỷ biển.

Đền còn có hai bức tượng ngựa đồng, hai bức tượng phỗng làm bằng đá khối với nhiều dòng chữ có ý nghĩa ca ngợi công lao của vị thần Độc Cước.

Núi Trường Lệ

Dân gian kể lại rằng trên đỉnh núi này có một người phụ nữ qua đời do khó sinh. Cậu bé sinh ra có gương mặt tuấn tú, lớn nhanh phi thường. Do quá thương mẹ nên cậu đã nhặt đất đá đắp mộ của mẹ cho đến khi hình thành ngọn núi Trường Lệ. Càng về sau, cậu bé càng trở nên khổng lồ, cùng ngư dân làng chài đánh đuổi quỷ biển, được người dân tôn kính, lập đền thờ. Đây chính là vị thần Độc Cước.

Đền Cô Tiên

Đền Cô Tiên tọa lạc trên đỉnh đầu Voi hay đỉnh hòn Tượng Đầu Sơn nằm ở phía tây nam của dãy núi Trường Lệ. Hình dáng của dãy núi Trường Lệ đang trải dài, khi đến đây lại có một hòn nhô ra trông như một con voi đang cúi đầu uống nước.

Đền Cô Tiên được xây dựng vào triều Lý gồm 3 gian: Tiền đường, trung đường và hậu cung, xếp theo kiến trúc chữ Đinh. Trải qua sự mài mòn, tàn phá của thời gian và chiến tranh, ngôi đền vốn hư hỏng rất nặng, nay đã được phục chế và trùng tu nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp cổ kính.

Nhà thờ Sầm Sơn

Sầm Sơn có cộng đồng giáo dân hết sức đông đảo, nhiều nhà thờ với kiến trúc độc đáo được xây dựng lâu năm. Trong đó, nơi gần nhất bạn có thể tham quan là nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn.

Để đến được nhà thờ, bạn có thể đi xe điện tới chợ hải sản khô tại Bãi D của Sầm Sơn. Nhà thờ nằm ngay tại ngã tư giao với đường Nguyễn Du, được xây dựng từ năm 1922 với kiến trúc mái vòm Pháp đặc trưng. Nhà nguyện mở cửa từ sáng sớm cho đến chiều tối. Nhà thờ còn có khoảng sân rộng để bạn thưởng ngoạn xung quanh.

Với những kinh nghiệm đi du lịch Sầm Sơn tự túc trên đây, hy vọng bạn sẽ có chuyến đi tuyệt vời nhất với những người thân yêu trong gia đình và bạn bè.