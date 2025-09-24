Kinh hoàng cảnh 'hố tử thần' sụt sâu 50m, cuốn bay ô tô giữa thủ đô Thái Lan

(VTC News) -

'Hố tử thần' 50m xuất hiện trước cổng bệnh viện tại Bangkok gây hoang mang

Sự cố xảy ra lúc 7h13, hố sụt rộng khoảng 30 mét và dài 30 mét, ngay phía trên ga tàu điện ngầm Vajira Hospital. Giao thông giữa các ngã tư Vajira và Sanghi lập tức bị phong tỏa vì lý do an toàn.

Bệnh viện Vajira phải ngừng dịch vụ ngoại trú, đồng thời sơ tán khoảng 3.500 bệnh nhân nội trú khỏi các tòa nhà gần khu vực nguy hiểm. Báo cáo ban đầu cho thấy các công trình bệnh viện không bị hư hại nghiêm trọng. Một số cư dân chung cư lân cận cũng được yêu cầu rời đi.

Hai cột điện và một xe cảnh sát rơi xuống hố sau khi mặt đường sụt lún. Điện lực Bangkok đã khẩn trương cắt điện và phối hợp xử lý tại hiện trường.

Khu vực này vốn đang thi công tuyến metro Purple Line (kéo dài từ Tao Poon đến Rat Burana). Nguyên nhân sụt lún làm xuất hiện "hố tử thần" chưa được xác nhận. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết đất đã tràn vào đường hầm tại điểm nối với ga tàu, khiến các cấu trúc xung quanh sụp đổ và một đường ống nước lớn bị vỡ. Ông cảnh báo mưa lớn có thể làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Chính quyền đã triển khai các biện pháp khẩn cấp gồm: bịt điểm rò rỉ trong hầm, đánh giá an toàn công trình lân cận, giám sát dịch chuyển đất và điều tiết giao thông. Các bệnh viện khác thuộc hệ thống BMA-Bangkok Metropolitan Administration sẽ tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú trong thời gian Bệnh viện Vajira tạm ngừng dịch vụ hai ngày.

BMA cho biết sẽ tổ chức họp cập nhật tình hình hai lần mỗi ngày, vào buổi trưa và 18h.