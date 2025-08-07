'Hố tử thần' xuất hiện trên đường liên xã ở Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 7/8, hố sụt lún lớn xuất hiện trên tuyến đường liên xã tại thôn Mào Sao Chải, cách trụ sở UBND xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) khoảng 200m, khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hố sâu xuất hiện giữa lòng đường được xác định là loại sụt lún “cát tơ”, có khả năng lan rộng nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn. May mắn không có thương vong hay thiệt hại phương tiện tại thời điểm xảy ra sự cố.

Khu vực xảy ra sụt lún tại Lào Cai sáng 7/8. (Ảnh: Công an xã Sín Chéng)

Ngay sau khi phát hiện hiện tượng bất thường, lực lượng Công an xã Sín Chéng phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã đến hiện trường kiểm tra, đồng thời tổ chức rào chắn, khoanh vùng nguy hiểm và lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo nhận định sơ bộ, nguyên nhân bước đầu có thể do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nền đất yếu, kết cấu địa chất bị phá vỡ dẫn tới hiện tượng sụt lún.

Chính quyền xã Sín Chéng đã phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân không lại gần khu vực sụt lún, đặc biệt trong thời điểm mưa to tiếp diễn có thể khiến hố lan rộng hoặc gây sạt lở mới. Các phương tiện lưu thông được hướng dẫn chọn tuyến đường thay thế để đảm bảo an toàn.

Chính quyền xã Sín Chéng đang tiếp tục theo dõi hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để đánh giá nguy cơ và đưa ra phương án xử lý triệt để trong thời gian tới.