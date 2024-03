King Coffee tiếp tục trao tặng mô hình kinh doanh Wehome Cafe cho phụ nữ Gia Lai

(VTC News) -

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Trao tặng 150 xe WeHome Café thuộc dự án Women Can Do do bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm CEO King Coffee tài trợ toàn bộ kinh phí.

Chia sẻ về mục tiêu của dự án, bà Diệp Thảo cho biết: “Chúng tôi nỗ lực triển khai việc trao tặng mô hình kinh doanh WeHome Café để trực tiếp giúp được sinh kế cho các chị em phụ nữ, sinh kế cho gia đình ở vùng cao Tây Nguyên phấn đấu vươn lên và đóng góp tích cực cho xã hội. Việc triển khai cần sớm được phủ rộng khắp cả nước và cần các địa phương hỗ trợ”.

Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giai đoạn 4 của chương trình Trao tặng 150 mô hình kinh doanh WeHome Café đã được tổ chức tại quán King Coffee Premium Gia Lai (số 02 Lê Lợi, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai) nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Tại buổi đào tạo, các hội viên phụ nữ có tên trong danh sách đã được hướng dẫn kiến thức pha chế các loại thức uống, đào tạo kiến thức kinh doanh, quản lý tài chính cũng như cách vận hành mô hình một cách hiệu quả.

Đại diện của dự án Women Can Do cho biết sẽ đến tận gia đình của các chị em trên địa bàn tỉnh Gia Lai để khảo sát mặt bằng và xét duyệt hồ sơ trao tặng xe WeHome Café và bộ dụng cụ pha chế cà phê. Thời gian trao tặng xe trong 3 ngày tới đây.

Thời gian qua, đợt 1,2 và 3 của chương trình trao tặng đã được triển khai và đã có nhiều chị em phụ nữ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, TP.HCM được hưởng nhiều lợi ích từ dự án. Các chị em khó khăn nhận sự hỗ trợ của chương trình đã phát huy nghị lực của bản thân, tự tin hơn, nay đã có thêm thu nhập và công việc ổn định.

Để phát huy hiệu quả của đề án, trong thời gian tới, King Coffee tiếp tục mở rộng hỗ trợ sinh kế cho chị em phụ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh thành miền Bắc của Tổ quốc.