Kim Oanh khởi công dự án K-Home New City - Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore

(VTC News) -

Ngày 9/3, Kim Oanh Land, một thành viên của Kim Oanh Group, tổ chức “Lễ ký kết hợp tác và khởi công Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City” tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương. Với quy mô lên đến 26,69ha, K-Home New City là Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là dự án nhà ở xã hội phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh Edge đầu tiên tại Bình Dương.

Phối cảnh dự kiến dự án Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City.

Trong khuôn khổ sự kiện, Kim Oanh Land tiến hành ký kết hợp tác với 5 nhà thầu xây dựng gồm Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng (COSACO), Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng HANDONG, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư TLT, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương. Đây là 5 đơn vị xây dựng có nhiều kinh nghiệm và cam kết sẵn sàng dồn mọi nguồn lực xây dựng dự án K-Home New City đúng tiến độ đề ra với chất lượng tốt nhất.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Kim Oanh Land và Ngân hàng TMCP Quân đội.

Bên cạnh đó, Kim Oanh Land cũng ký kết với một loạt đối tác lớn khác để cùng hợp sức phát triển dự án K-Home New City như Công ty Artelia Việt Nam (thành viên Artelia Group - Pháp) tư vấn về áp dụng Hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE của IFC giúp tiết kiệm năng lượng, nước trong quá trình sử dụng và thân thiện với môi trường.

Kim Oanh hợp tác với 4 công ty cung cấp vật liệu xây dựng và trang trí nội thất gồm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Công ty Poli-FSL (Trung Quốc), Công ty TNHH Varmora Granito (Ấn Độ) và Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Sứ Hảo Cảnh - những nhà cung cấp giải pháp vật liệu xây dựng và trang trí nội thất hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài.

Tất cả đều các đối tác này cam kết sẽ cung cấp cho K-Home New City những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất giúp dự án đảm bảo chất lượng cũng như tính thẩm mỹ.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Kim Oanh Land và các nhà thầu xây dựng.

Đặc biệt, Kim Oanh Land đã tiến hành ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank), qua đó mang đến cho khách hàng mua sản phẩm tại dự án K-Home New City các gói tài chính ưu đãi tốt nhất. Được biết, bên cạnh MBBank, khách hàng mua nhà ở xã hội tại K-Home New City còn được hỗ trợ tài chính ưu việt đến từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng Ban lãnh đạo Kim Oanh Group thực hiện nghi thức xúc cát khởi công dự án K-Home New City.

Trong dịp này, Kim Oanh Land công bố hai căn nhà mẫu của dòng sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng K-Home và 3 căn mẫu: Studio, 1 phòng ngủ + và 2 phòng ngủ của dòng căn hộ cao tầng K-Home để sẵn sàn đón khách hàng đến tham quan, trải nghiệm.

Theo bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Kim Oanh Group, Phó Tổng Giám đốc Kim Oanh Land, K-Home New City là dự án đầu tiên được Kim Oanh Land phát triển theo định hướng ESG - là một bộ ba tiêu chuẩn viết tắt từ tiếng Anh Environmental (Môi trường) - Social (Xã hội) - Governance (Quản trị) được nhiều tổ chức trên thế giới áp dụng để đo lường mức độ bền vững và tác động đến cộng đồng.

Đặc biệt, Kim Oanh Land kết hợp cùng đối tác quốc tế Surbana Jurong – tập đoàn đã phát triển 80% số lượng NOXH tại Singapore – trong vai trò tư vấn quy hoạch, thiết kế để đảm bảo dự án đạt các tiêu chuẩn cao nhất.

Theo quy hoạch, K-Home New City cung cấp cho thị trường khoảng 3.310 sản phẩm, gồm các dòng nhà phố thương mại K-Shophouse, nhà ở xã hội kinh doanh K-Home, nhà ở xã hội liên kế K-Home và căn hộ cao tầng K-Home.

Trong đó, K-Home New City tích hợp hệ thống tiện ích all in one gồm 10 công viên, mảng xanh với tổng diện tích hơn 71.000m2, trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế hơn 10.000m2, phố thương mại - ẩm thực, 2 hồ bơi, trung tâm y tế, clubhouse, khu thể thao đa năng ngoài trời, khu BBQ, khu nhà thiền… Hệ thống tiện ích này có thể đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân.

Bên cạnh tiện ích nội khu, nhờ tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, K-Home New City sở hữu hệ thống giao thông kết nối thông suốt đến các đô thị lớn như TP.HCM, Đồng Nai… và dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích liên kết trong vòng vài phút di chuyển gồm ga metro kết hợp trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam WTC Gateway; tòa tháp đôi trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương; công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương 70.000m2; trung tâm thương mại AEON Mall; trường Quốc tế Việt Đức; trường Quốc tế Miền Đông…

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group - giới thiệu dự án K-Home New City với các lãnh đạo Bộ Xây dựng và lãnh đạo tình Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Dương triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, góp phần giúp hàng nghìn người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền trong việc phát triển các dự án nhà ở xã hội. Và một trong chủ đầu tư tiêu biểu phải kể đến chính là Kim Oanh Group và đơn vị thành viên Kim Oanh Land với nhiều dự án nhà ở xã hội và nhà thương mại vừa túi tiền trong những năm vừa qua.

“Tôi chúc mừng Kim Oanh Land đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu ở trong và ngoài nước để chuyển đổi khu đất làm nhà ở thương mại diện tích 26,69ha để phát triển thành Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là dự án nhà ở xã hội đầu tiên phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh Edge tại Bình Dương.

Với sự hợp tác chiến lược giữa Kim Oanh Land và các đối tác lớn cùng tham gia phát triển dự án, đây sẽ là một đô thị được đầu tư bài bản, đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá thành hợp lý, cùng các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần giúp người lao động dễ dàng tiếp cận chốn an cư”, ông Bùi Minh Thạnh phát biểu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng – cho rằng, việc Kim Oanh Land khởi công dự án Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City chính là góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ. Ông đánh giá cao tâm huyết của Kim Oanh Land trong việc phát triển nhà ở xã hội chất lượng theo tiêu chuẩn Singapore, đáp ứng nhu cầu an cư tiện nghi và hiện đại của người lao động, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của Bình Dương.

Nhân dịp này, Kim Oanh Group trao tặng 10 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và 10 tỷ đồng thông qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương gửi đến chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.