Kim Oanh Group nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Một Thế Giới

Dịp này, Kim Oanh Group cũng tiến hành ký kết Hợp tác Đầu tư Dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World cùng ba đối tác là tập đoàn Sumitomo Forestry, tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT.

Đồng thời, Kim Oanh Group cũng ký kết Hợp tác Phát triển Trung tâm thương mại tại dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World với Công ty AEON Việt Nam (thành viên tập đoàn AEON Nhật Bản). Cả 4 đối tác ký kết với Kim Oanh Group lần này đều là những tập đoàn hàng đầu đến từ Nhật Bản.

Dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World có quy mô gần 50ha và tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1 tỷ USD. Dự án tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch gồm: đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Với sự kết hợp của các tập đoàn danh tiếng, Khu đô thị Một Thế Giới - The One World hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương, dự án được phát triển theo mô hình "all in one", kiến tạo không gian sống mang chất lượng quốc tế, gần gũi với thiên nhiên và hài hòa về văn hóa.

Sản phẩm chính của dự án Một Thế Giới - The One World đưa ra thị trường bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ... cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp, từ học tập, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, cho biết dự án được chia làm 6 dự án thành phần, dự kiến sẽ xây dựng trước các tiện ích quan trọng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế và chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường ngay trong năm 2025.

Lễ ký kết đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thúc đẩy sự phát triển Khu đô thị Một Thế Giới - The One World.

Theo thỏa thuận ký kết, cấu trúc hợp tác của dự án sẽ được chia theo tỷ lệ Kim Oanh Group chiếm 51% cổ phần; ba đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT chiếm 49% cổ phần. Riêng AEON Việt Nam sẽ phát triển và vận hành một trung tâm thương mại cao cấp quy mô lớn ngay trong khu đô thị Một Thế Giới - The One World.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh nhấn mạnh: "Sự kiện ký kết hợp tác với 4 tập đoàn Nhật Bản ngày hôm nay không chỉ mang tính chiến lược đối với Kim Oanh Group mà còn là một bước tiến quan trọng, một minh chứng cho sự tin tưởng và hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng đầu.

Với dự án đặc biệt quan trọng này, Kim Oanh Group và các đối tác Nhật Bản khát khao được kiến tạo một biểu tượng thịnh vượng tại mảnh đất Bình Dương, đồng thời xây dựng hệ giá trị bền vững cho cộng đồng.

Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, hợp tác mạnh mẽ và quyết tâm để cùng nhau chạm đến những thành công mới với dự án Một Thế Giới - The One World, mang lại những cơ hội phát triển và hạnh phúc cho cộng đồng, đóng góp hiệu quả vào sự thịnh vượng của tỉnh Bình Dương”.

Chia sẻ về các đối tác Nhật Bản tại dự án Một Thế Giới - The One World, bà Oanh cho rằng sự tham gia của tập đoàn Sumitomo Forestry và tập đoàn Kumagai Gumi đảm bảo sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng trong lĩnh vực bất động sản và quản lý môi trường.

Công ty Phát triển Đô thị NTT mang đến ứng dụng công nghệ hàng đầu, nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm tiện ích cao cấp cho cư dân. Bên cạnh đó, Công ty AEON Việt Nam cam kết sẽ cung cấp trải nghiệm mua sắm, giải trí tốt nhất cho cư dân khu đô thị cũng như khu vực lân cận.

Sự hợp tác giữa Kim Oanh Group và các tập đoàn hàng đầu từ Nhật Bản là một bước quan trọng trong việc định hình tương lai của dự án Một Thế Giới - The One World. Chắc chắn, qua sự kết hợp của năng lực, tiềm lực, kinh nghiệm và cam kết từ mỗi bên, Khu đô thị Một Thế Giới - The One World sẽ trở thành một đô thị kiểu mẫu, một biểu tượng thịnh vượng tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.