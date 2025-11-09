Kim chủ của năm gọi tên VPBank: Loạt 'project' độc nhất vô nhị cho fan G-DRAGON

(VTC News) -

Là nhà tài trợ danh xưng duy nhất cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, ngân hàng VPBank đang “tái” định nghĩa lại vai trò của một Title Sponsor với loạt đặc quyền “độc nhất vô nhị” chỉ dành cho fan hâm mộ Việt.

Nổ liền hai project trong chưa đầy 24h, VPBank chính là V-FAM “nôn” gặp idol nhất hệ mặt trời!

Ngay sau đêm công bố thông tin VPBank lần 2 đồng hành cùng G-DRAGON, ngày 03/10/2025 toà nhà VPBank Flagship Hồ Chí Minh (đường Tôn Đức Thắng) bất ngờ sáng rực đèn LED với dòng chữ “Übermensch” (tên World Tour của G-DRAGON) trên nền xanh lá đặc trưng.

Màn LED kéo dài đến tận 23h, trở thành điểm sáng nổi bật khu vực và khiến fan không thể rời mắt. Cộng đồng V-FAM không khỏi thích thú trước màn “chơi lớn” của “fuba” này, để lại bình luận như: “đỉnh quá shop ơi”, “nhà này mạnh ghê ấy nha”, “nhà xanh lá này mạnh, giành được anh Long của tôi 2 lần”,…

Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày 4/10, dân tình lại tiếp tục wow khi phát hiện một phi hành gia khổng lồ màu hồng “hạ cánh” ngay trước VPBank Flagship Hồ Chí Minh.

Trước đó, hình ảnh mascot còn nằm trong xưởng bị fan bắt gặp cũng đã được truyền tay nhau trên mạng xã hội, kèm theo loạt bình luận hài hước rằng bé phi hành gia lần này có vẻ được VPBank chăm kỹ nên trông “béo tốt” hơn hẳn phiên bản tháng 6, cũng chính là mascot mà VPBank từng chuẩn bị để các fan check-in tại đêm nhạc huyền thoại VPBank Kstar Spark.

Ngay ngày công bố 3/10 VPBank chiêu đãi V-FAM bằng 2 project hoành tráng. Cre: Tiktok Anatolii K, Đường mòn.

Khác với dòng chữ “Übermensch” nằm trong tên world tour G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, phi hành gia hồng tuy không xuất hiện trong tour diễn nhưng lại là hình ảnh quen thuộc khi ra mắt dòng sản phẩm nước uống PEACEMINUSONE Red Highball - sản phẩm hợp tác giữa PEACEMINUSONE (thương hiệu thời trang của GD), Galaxy Corporation (công ty quản lý GD) và công ty đồ uống Brewguru (Buruguru). Đến nay, mỗi khi bắt gặp hình ảnh phi hành gia hồng các FAM lập tức liên tưởng đến idol của mình.

Quan trọng hơn, điều này cho thấy cách VPBank tinh tế bắt sóng cảm xúc của fan, khi chọn đúng biểu tượng mà chỉ cần nhìn thoáng qua, V-FAM nào cũng nhận ra đó là lời chào gửi đến GD mà không cần xuất hiện tên hay hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Theo chia sẻ, phi hành gia hồng này cao hơn 4 mét, nặng gần trăm ký và được lắp đặt ngay trong khuya ngày 3/10. Như vậy, chưa đến 24 giờ VPBank đã kịp “flex” về lần thứ 2 đồng hành cùng biểu tượng toàn cầu G-DRAGON.

V-FAM háo hức check-in cùng phi hành gia hồng trước VPBank Flagship Hồ Chí Minh.

Loạt quyền lợi “độc nhất vô nhị” chỉ có ở Nhà tài trợ danh xưng lớn nhất VPBank

Đến ngày săn vé, như thường lệ, với vai trò nhà tài trợ danh xưng, VPBank mang đến quyền lợi mua vé sớm dành cho những khách hàng sở hữu thẻ VPBank MasterCard. Đây là lợi thế đặc biệt cho cộng đồng fan Việt khi được săn vé trên sân nhà của mình, giảm bớt lo ngại về những “pháp sư vượt tường”.

Sau 2 ngày pre-sale, nhiều người nghĩ rằng vai trò Nhà tài trợ danh xưng có lẽ đã hết đất diễn như những gì thường xảy ra ở các thành phố khác.

Nhưng VPBank không dừng ở đó, kim chủ này quyết tâm cho FAM Việt một concert mà không phải fan quốc tế nào cũng có thể trải nghiệm, đủ để V-FAM thoải mái sĩ với FAM quốc tế.

Cụ thể, chỉ trong buổi chiều 5/11 (trước ngày diễn chính thức 3 ngày), VPBank đã công bố liên tục 2 project “độc nhất vô nhị”: Miễn phí xe đưa đón fan đi concert - presented by kim chủ VPBank, và 30 cơ hội gần anh Long thêm “nhiều chút” với đặc quyền sound-check (quyền lợi mà nhiều fan săn đón).

Theo như những gì chia sẻ trên fanpage, kim chủ VPBank thấu hiểu được những khó khăn của người hâm mộ trong việc di chuyển đến khu vực tổ chức nên đã tài trợ miễn phí xe đưa đón fan đi concert, với những điểm đón ở khắp Hà Nội. Sự trợ giúp này đã giảm áp lực tài chính và nỗi lo không có phương tiện di chuyển cho fan, hạn chế nguy cơ fan bị lừa đảo, để fan có thể toàn tâm toàn ý hơn chờ đến ngày D-Day.

Kim chủ VPBank hỗ trợ xe đưa đón fan miễn phí.

Ngoài ra, VPBank còn là kim chủ duy nhất có thể tặng fan đặc quyền tham gia sound-check với thần tượng - một quyền lợi mà chưa một nhà tài trợ danh xưng nào khác trong toàn bộ world tour “đàm phán” được.

Có thể thấy kim chủ VPBank không dừng lại ở việc mở thẻ mua vé sớm, mà đã đại diện nói lên tiếng lòng của người hâm mộ, từ đó thành công mang đến nhiều quyền lợi hơn cho V-FAM.

Quyền lợi Sound-check chỉ có riêng VPBank “đàm phán” được.

VPBank cũng cho biết tiếp theo sẽ vẫn còn thêm đặc quyền khác mà có lẽ “tiểu thuyết cũng chưa dám viết” cho V-FAM. Có thể nói, VPBank và V-FAM chính là ngoại lệ của anh Rồng.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank sẽ được diễn ra vào 2 đêm 8-9/11/2025, tại 8Wonder Ocean City, Hà Nội. Đây cũng là chặng dừng chân cuối cùng của tour diễn, hứa hẹn là một trong những show diễn bùng nổ nhất làn sóng Hallyu tại Việt Nam.