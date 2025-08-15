Kiều by KITA: Nơi giao hòa giữa không gian xưa và nay

(VTC News) -

Nhất cự ly

Nếu Sài Gòn được ví như một bản hòa tấu của nhiều tầng ký ức, thì có một nơi giai điệu xưa - nay giao hòa, đó là phường Chợ Quán ngày nay (khu vực quận 5 cũ). Nơi đó, giữa những không gian văn hóa trăm năm, một nàng thơ mới xuất hiện mang đậm hơi thở hiện đại nhưng lại rất hài hòa với miền di sản. Đó là “nàng kiều” – Kiều by KITA.

Phòng khách căn hộ Kiều by KITA sở hữu view ngắm thành phố trọn vẹn.

Trên con đường Trần Hưng Đạo, đoạn dự án căn hộ cao cấp Kiều by KITA tọa lạc thuộc phường Chợ Quán, từ hàng trăm năm nay đã là một phần trong mạch giao thương và văn hóa của Sài Gòn – Chợ Lớn.

Con đường nối liền trung tâm thành phố với những khu phố lâu đời từ Bến Thành náo nhiệt đến Chợ Lớn sầm uất, đi qua các tuyến phố chuyên doanh, những cửa hiệu tồn tại hàng chục năm và những hàng cây xanh thẳng tắp đã chứng kiến bao đổi thay.

Với cư dân ở khu vực này, mọi nhu cầu gần như nằm trong tầm tay. Muốn mua sắm, đã có Chợ An Đông, Chợ Bình Tây, những trung tâm thương mại hiện đại và các cửa hàng chuyên doanh đủ mọi mặt hàng chỉ cần ít phút đi xe, thậm chí đi bộ. Muốn thưởng thức ẩm thực, chỉ mấy bước chân là đến được những quán ăn gia truyền, tiệm cà phê lâu năm hay những nhà hàng mang hương vị khắp năm châu. Khi cần giải trí, bạn có rạp chiếu phim, phố đi bộ, không gian nghệ thuật và những tụ điểm văn hóa ngay gần kề.

Nơi đây cũng quy tụ những công trình y tế, giáo dục hàng đầu cả nước. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - một trong những bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam chỉ nằm cách Kiều by KITA vài trăm mét, cùng loạt bệnh viện lớn hàng đầu cả nước.

Các trường đại học danh tiếng như Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Khoa học Tự nhiên hay Đại học Y Dược TP.HCM đều nằm trong bán kính di chuyển ngắn, mang đến môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi.

Kiều by KITA sở hữu vị trí di chuyển đến các địa điểm rất thuận lợi.

Từ Kiều by KITA, đi theo Đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ đưa bạn nhanh chóng ra cửa ngõ phía Đông hoặc phía Tây; cầu Chữ Y nối thẳng đến khu quận 8 cũ.

Từ khi Metro số 1 chính thức vận hành, cư dân Kiều by KITA có thêm một lựa chọn giao thông văn minh, tiết kiệm thời gian khi từ nhà tới nhà ga chính Bến Thành chỉ hơn 2 km. Đây chính là giá trị lớn của một vị trí “vàng” – vừa là trung tâm của những gì sôi động nhất, vừa là điểm giao thoa của lịch sử và hiện tại.

Nhì tiện ích

Giữa miền di sản sôi động ấy, Kiều by KITA mở ra một thế giới khác – thanh thoát, riêng tư và bình an. Tọa lạc ở mặt tiền, số 927 Trần Hưng Đạo, ngay từ sảnh đón, không gian Kiều by KITA được thiết kế như một tấm màng ngăn, tách biệt nhịp phố tấp nập bên ngoài với sự an tĩnh bên trong. Ánh sáng ấm áp, những đường nét tinh tế và cách bố trí hợp lý mang đến cảm giác được chào đón về nhà, thay vì chỉ đơn thuần bước vào một tòa nhà.

Bên trong Kiều by KITA là một cộng đồng tinh hoa, nơi cư dân chia sẻ với nhau không chỉ không gian sống mà còn cả những giá trị và phong cách sống tương đồng.

Các tiện ích nội khu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe lẫn gắn kết gia đình. Hồ bơi skyview cho phép cư dân thả mình trong làn nước mát và phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố. Phòng gym và yoga hiện đại duy trì lối sống năng động và cân bằng. Khu vui chơi trẻ em an toàn và sáng tạo, để những cư dân nhỏ tuổi có một không gian tuổi thơ trọn vẹn ngay trong khuôn viên nhà.

Các căn hộ tại Kiều by KITA được thiết kế rộng rãi (từ 90-355 m2), tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên – yếu tố phong thủy rất tốt mang lại vượng khí cho gia chủ. Từ ban công, tầm nhìn mở rộng ra nhiều góc đẹp của thành phố: Đó là khu trung tâm thành phố hiện đại, là dòng kênh Tàu Hủ – Bến Nghé với những lớp sóng phản chiếu ánh đèn đêm, hay những mái ngói cổ kính của khu Chợ Quán.

Cảm giác đứng giữa giao điểm của quá khứ và hiện tại, ngắm nhìn dòng chảy thời gian qua ô cửa nhà mình, là một trải nghiệm mà không phải nơi nào cũng có.

Lối vào căn hộ Kiều by KITA.

Ở Kiều by KITA, mỗi ngày bắt đầu và kết thúc đều mang một nhịp điệu rất riêng. Buổi sáng, bạn có thể tản bộ ra chợ, ghé quán cà phê quen, rồi trở về nhà tập yoga hoặc đọc sách trong thư viện chung. Chiều đến, hồ bơi trên cao là nơi lý tưởng để thư giãn, ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Khi màn đêm buông, thành phố lung linh ánh đèn trở thành phông nền hoàn hảo cho những phút giây quây quần bên gia đình.

Chính sự đối lập hài hòa – náo nhiệt ngoài ngưỡng cửa, riêng tư nơi thềm nhà – đã tạo nên sức hút đặc biệt của Kiều by KITA. Không đơn thuần là một nơi ở, nơi đây còn thể hiện một phong cách sống, một lựa chọn để cân bằng giữa công việc, giải trí và sự thư thái nội tâm. Giữa một Sài Gòn luôn chuyển động, “nàng kiều” vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tinh khôi, kiêu hãnh và đầy quyến rũ.