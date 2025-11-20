Kiểm tra thực địa, Lãnh đạo Lạng Sơn yêu cầu tăng tốc hai dự án giao thông lớn

(VTC News) -

Tối 20/11, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã đi kiểm tra, thăm hỏi và động viên các đơn vị, lực lượng đang thi công Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B và Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng. Tham gia Đoàn công tác còn có ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, thăm hỏi người lao động. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Theo báo cáo nhanh của các nhà thầu, tính đến ngày 20/11: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng (dài 59,87 km) đang thi công toàn tuyến với 4 gói thầu EC; giá trị sản lượng đạt khoảng 50,42% so với hợp đồng; Dự án nâng cấp Km18 - Km80 Quốc lộ 4B đã hoàn thành 99,99% công tác giải phóng mặt bằng (63,07/63,08 km). Khối lượng xây lắp đạt 69,5%, tương ứng khoảng 1.075,9/1.548 tỷ đồng.

Tại hiện trường hai dự án (3 mũi thi công thuộc gói thầu số 7 của Quốc lộ 4B và 2 mũi thi công của tuyến cao tốc), Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, công nhân trên công trường. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây đều là những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, vì vậy lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi để thi công đảm bảo tiến độ.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, trực tiếp trao quà cho người lao động của hai dự án giao thông. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, để 2 dự án hoàn thành tiến độ đúng kế hoạch đã đề ra (trong tháng 12/2025), Sở Xây dựng với chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục bám sát thường trực tại công trường, kiểm tra thường xuyên, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án; các nhà thầu tăng cường nhân lực, trang thiết bị, bố trí mũi thi công, thực hiện làm “3 ca 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc 2 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khích lệ các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành tiến độ trước 19/12/2025. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu số 7 Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B trước 19/12/2025; phấn đấu hoàn thành khối lượng các gói thầu thuộc dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng để có thể thông tuyến cao tốc vào 19/12/2025.