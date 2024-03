KIA K4 2025 lột xác mạnh mẽ về thiết kế, thay thế mẫu K3 đang bán tại Việt Nam

Những hình ảnh của KIA K4 2025 đã chính thức được công bố, cho thấy thiết kế đã được thay đổi hoàn toàn, không có sự liên kết nào so với KIA K3 đang bán tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung.

Cần lưu ý, KIA K4 sẽ là mẫu xe thay thế cho KIA K3/Cerato/Forte khi ra mắt chính thức tại Triển lãm New York Auto Show sắp tới. Mẫu xe này sẽ thuộc phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh với các đối thủ như: Mazda3, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra,…

Tổng thể thiết kế KIA K4 2025 theo phong cách sedan coupe trẻ trung, phóng khoáng và thể thao hơn hẳn khi đặt cạnh KIA K3 hiện nay. Mẫu xe này còn có nhiều điểm thiết kế ấn tượng với tỷ lệ thân xe khác lạ, có phần giống Peugeot 408, bộ mâm thiết kế độc đáo đi kèm dải đèn LED định vị trước sau phá cách càng làm tăng sự nổi bật.

Mặc dù vậy, đây sẽ là “nỗi đau” của người dùng nếu đã lỡ mua KIA K3 vì mẫu mã thiết kế bị lỗi thời quá nhanh.

Không gian nội thất KIA K4 2025 thiết kế theo phương ngang, có cụm màn hình đôi, kính HUD, vô lăng 2 chấu, phím điều khiển bố trí tinh tế trên taplo.

Mặc dù nội thất có phần hiện đại nhưng chưa tạo được sự khác biệt bứt phá khi so với Hyundai Elantra. Ngoài ra, cần số cũng bị chê có thiết kế thô kệch, mất thẩm mỹ tương tự như trên mẫu KIA K5.

Khi ra mắt chính thức, KIA K4 2025 sẽ có nhiều màu nội thất như nâu Canyon, đen Onyx nhưng khác biệt nhất vẫn là màu xanh Slate Green.

KIA vẫn chưa công bố thêm thông tin về cấu hình động lực, nhiều khả năng, K4 2025 sẽ được trang bị các loại động cơ như: xăng 1.6L, xăng 2.0L và xăng tăng áp 1.6L tương tự như KIA K3 hiện tại. Các tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS có lẽ là điều tất yếu sẽ có khi mẫu xe này ra mắt.

KIA K3 là chiếc sedan cỡ C từng có doanh số tại Việt Nam cao ngất ngưởng trong năm 2021 (10.505 xe) và 2022 (11.404 xe). Tuy vậy, doanh số mẫu xe này giảm đáng kể trong năm 2023 xuống còn 3.205 xe, tương đương mức giảm 72% so với năm 2022. Nguyên nhân chính là thị trường dần ưa chuộng các mẫu xe gầm cao so với các mẫu xe gầm thấp và giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của KIA chưa tốt bằng các mẫu xe đối thủ.

Việc ra mắt một thế hệ mới, giá KIA K4 2025 có thể sẽ tăng nhẹ. Trong tương lai, nếu THACO lắp ráp, phân phối K4 thay thế cho K3 hiện nay, ngoài những điểm nhấn về trang bị, thiết kế thì giá bán cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mẫu xe này.