Đời sống

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc

Thứ Hai, 29/09/2025 17:37:47 +07:00

(VTC News) - Ngày 29/9, lốc xoáy quét qua nhiều địa điểm khác nhau ở Hải Phòng, Hưng Yên và Quảng Ninh khiến 11 người thương vong, hàng trăm công trình tốc mái, đổ sập.

Video: Lốc xoáy giật tung nhiều mái nhà, công trình ở Hưng Yên và Hải Phòng

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 1

Khoảng 10h20 ngày 29/9, lốc xoáy quét qua địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên khiến 168 căn nhà tốc mái, hư hại nặng.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 2

Thống kê sơ bộ của UBND xã Thái Thụy, trận lốc xoáy còn khiến 15 cột điện gặp sự cố (2 cột gãy, 13 cột bị nghiêng đổ) dẫn tới mất điện cục bộ.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 3

Hai người dân trên địa bàn xã tử vong, 9 người khác bị thương trong trận lốc xoáy kinh hoàng kéo dài khoảng 10 phút.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 4

Đến chiều nay, người dân xã Thái Thụy cùng với lực lượng chức năng vẫn tập trung tổ chức dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 5

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thu dọn các tấm tôn, bảng biển bị cơn lốc giật đổ nằm la liệt dưới mặt đất.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 6

Hàng chục ha lúa tại xã Vũ Thư sắp cho thu hoạch bị dông lốc quật đổ.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 7

Tại TP Hải Phòng, lốc xoáy cũng gây thiệt hại tại khu vực Ninh Giang và xã Vĩnh Hải.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 8

Hàng chục ngôi nhà của người dân tại xã Vĩnh Hải và Ninh Giang bị hư hại nặng do lốc xoáy quét qua.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 9

Tại Quảng Ninh, nhiều nhà dân tại khu vực Đầm Hà cũng bị dông lốc càn quét gây hư hại nghiêm trọng.

Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc - 10

Một tuyến đường tại Đầm Hà bị phong tỏa tạm thời do mái tôn nhà dân bị lốc xoáy hất văng xuống.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn