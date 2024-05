Khu nghỉ dưỡng hàng triệu USD chấm dứt hoạt động, gây lãng phí đất vàng ven biển

Theo tìm hiểu của PV VTC News, dự án khu nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An có tổng diện tích 9,5ha, mật độ xây dựng 30%, do Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư. Dự án được thiết kế xây dựng theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng golf and resort, lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ.