Khớp gối kêu lục cục có phải là bệnh và khắc phục thế nào?

(VTC News) -

Bác sĩ Hoisang Gong (bác sĩ chuyên khoa Trị liệu thần kinh cột sống tại Phòng khám ACC) sẽ giúp bạn hiểu rõ khớp gối phát ra âm thanh “lạ” do đâu và cách khắc phục phù hợp.

Nguyên nhân khớp gối kêu lục cục, lạo xạo

Bác sĩ Hoisang Gong cho biết, khớp gối phát ra tiếng lục cục khi co duỗi nhưng không đau có thể do hai đầu khớp xương ở gối cọ xát vào nhau khi vận động. Tuy nhiên, vì khớp gối có tần suất vận động liên tục nên dễ bị hao mòn và tổn thương, do đó đôi khi âm thanh lục cục từ khớp gối lại là dấu hiệu của bệnh lý xương khớp.

Theo đó, khớp gối kêu lục cục có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý như:

Khô khớp gối: Khi chất dịch bôi trơn đầu sụn ở khớp không tiết hoặc tiết ra không đủ sẽ làm khô khớp gối, dẫn đến phát ra tiếng lạo xạo khi di chuyển và gây đau nhức, giảm khả năng vận động.

Viêm khớp dạng thấp: Là bệnh lý viêm khớp mạn tính do rối loạn tự miễn, gây ra tiếng lục cục, xơ cứng, tê bì và biến dạng khớp.

Thoái hóa khớp gối: Người bệnh thường có cảm giác sưng đau, cứng khớp gối, xuất hiện tiếng kêu lạo xạo khi gấp duỗi, do sụn khớp bị bào mòn làm các đầu xương ma sát với nhau.

Gai khớp gối: Phần sụn khớp bị mài mòn dẫn đến phát triển gai xương, nên mỗi khi cử động hay duỗi chân sẽ gây ra sự cọ xát làm khớp gối phát ra tiếng lạo xạo kèm đau nhức.

Một số bệnh lý khác: Bệnh gout, nhiễm khuẩn khớp hoặc viêm bao hoạt dịch khớp gối.

Khớp gối kêu lục cục ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày.

Nên làm gì khi khớp gối kêu lục cục?

Bác sĩ Hoisang Gong chia sẻ, nếu khớp gối chỉ có tiếng lạo xạo không có triệu chứng kèm theo, người bệnh nên theo dõi và vận động khớp gối nhẹ nhàng. Không nên bất động khớp vì sẽ làm tình trạng thêm nặng.

Người có khớp gối kêu lục cục có thể đi bộ. Bác sĩ Hoisang Gong cho hay, đi bộ đúng cách sẽ hỗ trợ tạo dịch khớp nuôi dưỡng sụn, làm chậm quá trình thoái hóa; đồng thời giúp bôi trơn khớp gối, giảm tình trạng khô khớp.

Nhưng người bệnh nên mang giày vừa vặn, có đệm gót; chọn tuyến đường bằng phẳng; bắt đầu đi khoảng 5 phút/ngày, khi cơ thể đã quen thì tăng lên 30-60 phút/ngày, bác sĩ lưu ý thêm.

Nếu khớp gối phát ra tiếng lục cục kèm theo biểu hiện sưng đau, nóng đỏ, gây hạn chế vận động thì nên đến gặp bác sĩ để chẩn đoán và điều trị sớm. Tùy vào tình trạng mà áp dụng cách chữa khớp gối kêu lục cục phù hợp như vật lý trị liệu, dùng thuốc, tiêm dịch nhờn vào khớp…

Bác sĩ Hoisang Gong kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân khiến cho khớp gối của người bệnh phát ra âm thanh “lạ”.

Vì khớp gối giữ vai trò quan trọng trong cơ thể, để đảm bảo phục hồi chức năng hiệu quả và an toàn nên ưu tiên phương pháp điều trị bảo tồn.

Với phương châm chữa trị “Không dùng thuốc - Không phẫu thuật”, 18 năm qua Phòng khám ACC áp dụng Liệu trình kết hợp trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) và Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng giúp khắc phục tình trạng đau nhức, cải thiện khả năng vận động tích cực cho nhiều người bệnh.

Chiropractic với các thao tác nắn chỉnh đúng kỹ thuật sẽ đưa sai lệch xương khớp về vị trí tự nhiên ban đầu, giải phóng sự chèn ép dây thần kinh. Còn Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (như sóng xung kích Shockwave, liệu trình Pneumex Pneuback…) giúp kích thích tái tạo mô, cải thiện sự linh hoạt và dẻo dai của các khối cơ. Qua đó giúp người bệnh thuyên giảm cơn đau, khôi phục khả năng vận động và ngăn ngừa đau tái phát.

Bệnh nhân đang được vật lý trị liệu xung kích Shockwave.

Người bệnh sẽ được bác sĩ chuyên khoa Trị liệu thần kinh cột sống, Vật lý trị liệu trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ cá nhân hóa phù hợp tình trạng. Bác sĩ cũng hướng dẫn, theo dõi sát sao quá trình tập luyện, tư vấn dinh dưỡng, sinh hoạt,... nhằm đẩy nhanh tốc độ hồi phục sức khỏe.

Lời khuyên giúp ngăn ngừa xương khớp kêu lục cục

Nhằm ngăn chặn khớp kêu lục cục xảy ra, người bệnh nên:

- Vận động thường xuyên với mức độ phù hợp, tránh gây áp lực cho khớp gối.

- Làm việc và sinh hoạt đúng tư thế, tránh khiêng vác vật nặng.

- Xây dựng chế độ ăn uống đủ dưỡng chất và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Không chỉ nâng đỡ cơ thể, khớp gối còn hỗ trợ các hoạt động chạy nhảy, đi đứng thuận lợi. Khi nhận thấy khớp gối có biểu hiện bất thường, hãy theo dõi và thăm khám kịp thời để có cách chăm sóc tốt hơn.

Hệ thống Phòng khám ACC - Thành viên tập đoàn FV - 99, Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Tel: (028) 3939 3930 - Tầng 1, 86 Tản Đà, P.11, Q.5, TP.HCM. Tel: (028) 3838 3900 - Lầu 1 & 2 - Tòa nhà HDI Tower, 55 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (024) 3265 6888 - Website: https://acc.vn