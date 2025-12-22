Không phải hạng 3 SEA Games, đây mới là chỉ số quan trọng nhất của đoàn Việt Nam

(VTC News) -

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 33 với thành tích đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, giành 87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng. Cộng thêm một số huy chương của các môn biểu diễn (kéo co, MMA), có thể tạm coi đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu ở đại hội lần này. Tuy nhiên, khi hướng ra sân chơi ASIAD và Olympic, những con số trên không có nhiều ý nghĩa.

Thống kê từ danh sách huy chương chi tiết SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 59 huy chương vàng từ các môn thuộc chương trình thi đấu của Olympic. Ngoài ra, 2 môn ASIAD (Asian Games) là karate và cầu mây mang về 7 huy chương vàng. Tổng cộng, các môn Olympic và ASIAD chiếm 66 huy chương vàng, chiếm 75,86% tổng số HCV của đoàn Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 33 ở vị trí thứ 3 với 87 huy chương vàng.

Tuy nhiên, con số trên cũng chưa phản ánh được khả năng chuyển hóa những huy chương vàng này thành thành tích ở đấu trường ASIAD và Olympic là cao hay thấp. Ví dụ, dù giành 6 huy chương vàng nam, nữ trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Việt Nam rất khó giành huy chương ở đấu trường ASIAD. Đối với Olympic, việc vượt qua vòng loại cũng là thử thách lớn.

Ở môn điền kinh, đoàn Việt Nam có 12 huy chương vàng, chỉ đứng sau Thái Lan (13 HCV). Dù vậy, chỉ có tổ chạy tiếp sức nữ 4x400m (Lê Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh), Bùi Thị Kim Anh nội dung nhảy xa, Trần Thị Loan nhảy cao đạt thành tích bằng hoặc cao hơn huy chương đồng ASIAD gần nhất.

Những nội dung còn lại, vận động viên Việt Nam vượt trội ở Đông Nam Á nhưng chưa đủ mạnh để cạnh tranh huy chương Á vận hội.

Thành tích của Bùi Thị Kim Anh tại SEA Games 33 tương đương với top 3 ở kỳ ASIAD gần nhất.

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng từng giành huy chương đồng ASIAD 19 các cự ly 400m và 800m. Dù vậy, thành tích SEA Games 33 của anh trên đường bơi 400m tự do lại kém 4 giây so với cách đây 3 năm.

Nội dung mà Huy Hoàng giành HCV SEA Games 33 là 1.500m tự do, thành tích của anh là 15 phút 19,58 giây. Anh cần tiến gần hơn đến mốc 15 phút mới có cơ hội tranh huy chương ASIAD, giống như từng làm được vào năm 2018 (15 phút 1,63 giây, về nhì chỉ sau huyền thoại Trung Quốc Sun Yang).

Phạm Thanh Bảo không có đối thủ ở Đông Nam Á nội dung bơi ếch cự ly ngắn, thành tích đủ để vào chung kết ASIAD. Tuy nhiên, anh cần nhanh hơn vài giây mới cạnh tranh được huy chương đồng. Tương tự là trường hợp của Trần Hưng Nguyên.

Đó là một số ví dụ cho thấy nhiều nội dung được coi là thế mạnh của thể thao Việt Nam nhưng chỉ mang về huy chương ở SEA Games, trong khi khả năng cạnh tranh ở ASIAD hoặc cao hơn là không cao.

Tất nhiên, đoàn thể thao Việt Nam vẫn có những mũi nhọn khác có khả năng tranh chấp huy chương tầm châu Á như đua thuyền, bắn súng nhưng số lượng không nhiều.

Nhìn chung, con số 87 huy chương vàng ở SEA Games 33 không có nhiều ý nghĩa trong việc tính toán ở ASIAD và Olympic. Số huy chương ở các môn Olympic cũng chưa phản ánh đúng năng lực cạnh tranh ở các đấu trường cao hơn mà cần phân tích sâu hơn đến thành tích cụ thể để đối chiếu với tiêu chuẩn của Á vận hội, Thế vận hội. Đây mới là "chỉ số ẩn" quan trọng nhất mà thể thao Việt Nam rút ra được từ SEA Games 33.