Không kiểm soát được cơ thể sau 3 năm lạm dụng bóng cười

(VTC News) -

Cô gái 23 tuổi, quê Thanh Hóa, được đưa vào viện trong tình trạng yếu tứ chi, đi lại phải vịn, gần như không thể cầm nắm. Cô sống và làm việc tại thành phố nên gia đình không hề biết việc con gái sử dụng bóng cười suốt 3 năm.

Lần đầu tiếp xúc với bóng cười trong một buổi sinh nhật bạn bè. Cảm giác lâng lâng, hưng phấn khiến cô tò mò và dần lệ thuộc. Ban đầu mỗi ngày chỉ vài quả, nhưng tần suất tăng dần theo thời gian. Những tháng gần đây, cô dùng 2 - 3 lần mỗi tuần, mỗi lần tới vài bình khí cười, tương đương 50 - 100 quả bóng. Song song với đó, cô thừa nhận dùng ketamin và một số loại chất kích thích khác.

Sau khoảng một năm sử dụng, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu bất thường, tê bì chân tay, run rẩy, khó kiểm soát vận động. Cô bỏ qua vì nghĩ cơ thể “phản ứng nhẹ”, nhưng gần đây tình trạng nặng hơn, tê bì lan rộng, toàn thân yếu dần, trí nhớ suy giảm rõ rệt.

Khi nhập viện tối 3/12, cô gái tỉnh táo nhưng yếu cơ toàn thân. Các bác sĩ cho biết cô có nguy cơ liệt và quá trình phục hồi sẽ kéo dài. Bệnh nhân đang được điều trị thuốc giải độc, trị liệu tâm lý và xử trí triệu chứng.

Người bệnh ngộ độc bóng cười điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Như Loan)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết N2O (khí cười) vốn được ứng dụng hạn chế trong y tế và công nghiệp, nhưng việc dùng tùy tiện khiến chất này hoạt động như ma túy. “Tác hại có thể xảy ra ngay cả khi chỉ dùng một lần, vì khí này chiếm chỗ oxy, gây thiếu oxy não, ức chế thần kinh trung ương, người lái xe khi hít bóng cười cực kỳ dễ gây tai nạn”, ông nói.

Theo chuyên gia, lạm dụng khí cười lâu dài gây tổn thương thần kinh, đặc biệt vùng tủy sống cổ, dẫn đến rối loạn cảm giác, liệt, ảnh hưởng trí nhớ và hành vi. Một số trường hợp tổn thương não có thể không hồi phục hoàn toàn. Khí cười cũng tác động tiêu cực đến máu và khả năng sinh sản, ở nam giới làm giảm chất lượng tinh trùng, gây rối loạn cương; ở nữ giới dễ gây rối loạn kinh nguyệt, ức chế rụng trứng, tăng nguy cơ sảy thai.

TS.BS Nguyên cảnh báo người dùng bóng cười rất dễ chuyển sang ma túy hỗn hợp, bởi từ “thử cho vui” đến nghiện thực sự diễn ra nhanh và khó nhận biết.

Ông khuyến cáo người trẻ tuyệt đối không sử dụng N2O cho mục đích giải trí, và gia đình cần để ý dấu hiệu bất thường ở con em để can thiệp kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc như trường hợp trên.