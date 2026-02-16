Không khí hân hoan những ngày cận Tết khắp châu Á

(VTC News) -

Nhiều quốc gia châu Á đang rộn ràng chuẩn bị chào đón năm mới âm lịch Bính Ngọ. Từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Hàn Quốc và nhiều nơi trong khu vực, Tết Nguyên Đán sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 17/2, mở ra mùa lễ hội tưng bừng với phong tục truyền thống, những cuộc sum họp gia đình và tiệc đầu xuân ấm áp.

Người dân chiêm ngưỡng những màn trình diễn đầy màu sắc tại Lễ hội đèn lồngh Tây An, Trung Quốc. (Nguồn: CNN)

Khi năm âm lịch đi đến những ngày cuối, Trung Quốc bước vào mùa bận rộn nhất năm. Không khí Tết không ùa đến bất chợt, mà lan dần qua từng công việc chuẩn bị quen thuộc. Với nhiều người, thời điểm cận Tết không đơn thuần là thời gian chờ đợi kỳ nghỉ, mà là dịp khép lại chuyện cũ, sửa sang nhà cửa và sẵn sàng đón vận may của năm mới.

Khoảng hai tuần trước giao thừa, phố phường đã nhuốm một màu lễ hội. Đèn lồng đỏ được treo kín ở các khu chợ, trung tâm thương mại và lối vào khu dân cư. Câu đối chúc phúc được dán trước cửa nhà, còn linh vật của năm hiện diện khắp nơi, từ những cửa hàng nhỏ đến quảng trường lớn.

Tại những thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, ánh đèn trang trí và các khu chợ Tết khiến cái lạnh mùa đông dường như dịu lại. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, vừa lo cho mâm cỗ đầu năm, vừa chọn những món đồ mang ý nghĩa may mắn để đem về nhà.

Một khách hàng mua sắm đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Kim Hoa, Trung Quốc. (Nguồn: CNN)

Bên cạnh chuyện mua sắm, vệ sinh nhà cửa cũng là việc quan trọng. Người Trung Quốc quan niệm phải quét sạch bụi bặm và vận rủi của năm cũ trước khi đón năm mới. Những ngày giáp Tết, nhà cửa được lau dọn kỹ lưỡng, từ sàn nhà đến cửa sổ, đồ cũ được bỏ bớt, quần áo mới được sắm sửa. Thế nhưng khi năm mới đã sang, việc quét dọn lại trở thành điều kiêng kỵ, vì người ta sợ lỡ tay quét luôn cả may mắn vừa ghé tới.

Theo ước tính của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, trong 40 ngày cao điểm quanh dịp Tết sẽ có khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong số này, khoảng 540 triệu lượt đi bằng tàu hỏa và 95 triệu lượt bằng đường hàng không, còn lại chủ yếu là di chuyển bằng đường bộ.

Trong khi đó, khoảng nửa tháng trước Tết, những khu phố người Hoa tại Nhật Bản như Yokohama, Kobe, Nagasaki hay Ikebukuro đã rộn ràng không khí lễ hội. Đèn lồng đỏ treo kín lối đi, câu đối và tranh chúc phúc xuất hiện trước cửa tiệm, còn các quầy ẩm thực thì sáng đèn, nhộn nhịp đến tận khuya.

Đèn lồng được treo khắp khu phố Tàu Yokohama. (Nguồn: Yokohama Japan)

Các nhà hàng đồng loạt tung thực đơn Tết với những món ăn tượng trưng cho may mắn. Siêu thị cũng tăng cường nhập hàng từ Trung Quốc và Đông Nam Á để phục vụ cộng đồng người Hoa, Hàn, Việt, Singapore đang sinh sống tại Nhật. Không chỉ người nhập cư, nhiều gia đình Nhật bản địa cũng bị không khí ấy cuốn hút. Họ đưa con đi dạo phố, xem tập dượt múa lân và thưởng thức đồ ăn đường phố, coi đó như một chuyến du xuân.

Trong những căn hộ ở Tokyo hay Osaka, Tết đến theo một cách giản dị hơn. Những người xa quê rủ nhau tụ họp nấu ăn: nồi lẩu nghi ngút khói, bánh bao, mì trường thọ và các món quê nhà được chuẩn bị như một nghi thức gắn kết mọi người.

Nhiều người Nhật có bạn bè quốc tế cũng hào hứng tham gia, xem đây là dịp để trải nghiệm một nền văn hóa mới. Họ tập gói há cảo, viết chữ chúc phúc, mặc đồ đỏ lấy may, thậm chí chuẩn bị phong bao lì xì cho trẻ nhỏ. Nhờ vậy, Tết dần trở thành một bữa tiệc đa văn hóa, nơi ranh giới quốc gia gần như được xóa nhòa.

Lễ hội Đèn lồng ở Nagasaki, Nhật Bản. (Nguồn: Japan Travel)

Vào tuần lễ cận Tết, các màn múa lân, trống hội và diễu hành rộn ràng khắp phố. Ánh đèn lồng hắt lên những con đường mùa đông, tạo nên cảm giác ấm áp hiếm thấy. Với nhiều người Nhật, Tết âm lịch giống như một nhịp nghỉ nhỏ sau năm mới dương lịch - thêm một cơ hội để gặp gỡ, ăn uống và tận hưởng không khí lễ hội.

Tết Nguyên Đán từ lâu là một trong những dịp lễ rộn ràng nhất ở Thái Lan. Mỗi năm, khu phố người Hoa Yaowarat hóa thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ: đèn lồng phủ kín các con phố, trống múa lân vang dội, dòng người nườm nượp chen qua các gian hàng lễ hội. Từ vòng xoay Odeon đến ngã tư Chalermburi, cả khu vực trở thành phố đi bộ sáng rực ánh đèn. Những đoàn múa rồng, xiếc và các tiết mục nghệ thuật Hoa – Thái nối tiếp nhau biểu diễn suốt nhiều tuần.

Tại Bangkok, khu phố người Hoa trên đường Yaowarat của Thái Lan trở thành tâm điểm của lễ đón Tết Nguyên đán. (Nguồn: Sidhorn Midtown)

Pháo hoa, pháo nổ và các nghi thức cúng tổ tiên diễn ra khắp nơi. Gia đình người Thái gốc Hoa bày bàn lễ với gà luộc, heo quay, trái cây và hương trầm, thể hiện lòng hiếu kính và cầu mong một năm mới thịnh vượng.

Du khách nườm nượp đổ về các ngôi chùa Hoa như Wat Mangkon Kamalawat để dâng hương cầu phúc. Các quầy bán đồ ăn, lễ vật và quà lưu niệm sáng đèn suốt đêm, biến cả khu phố thành một khu chợ xuân khổng lồ giữa lòng thủ đô.

Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo kỳ nghỉ Tết 2026 sẽ đón thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch, mang về khoảng 42,23 tỷ baht doanh thu. Riêng lượng khách từ Trung Quốc ước tính vượt 240.000 người. Năm nay cũng tròn 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái – Trung, vì vậy các hoạt động lễ hội được đầu tư với quy mô lớn hơn thường lệ.

Khoảng một tuần trước Tết, không khí mua sắm ở Hàn Quốc bước vào giai đoạn sôi động nhất năm. Các gia đình tất bật chuẩn bị quà biếu cho họ hàng và bạn bè, khiến cửa hàng, siêu thị đến các khu chợ truyền thống đều đông nghịt người.

Quà Tết của người Hàn thường thiên về thực phẩm: trái cây cao cấp, nhân sâm, cá, mật ong hay hải sản khô. Bên cạnh đó, những bộ quà chăm sóc sức khỏe và đồ dùng cá nhân như xà phòng, dầu gội, kem đánh răng cũng rất được ưa chuộng vì chúng thiết thực và thể hiện được sự quan tâm của người tặng.

Ở một số nước như Indonesia hay Philippines, Tết Nguyên đán không phải kỳ nghỉ toàn quốc, nhưng cộng đồng người Hoa vẫn đón năm mới rất rộn ràng, nhất là tại các khu phố người Hoa. Riêng tại Philippines, từ năm 2012, Tết Nguyên đán đã được công nhận là một trong những ngày lễ quan trọng.