Không khí countdown 2026 rực rỡ ánh sáng tại các trung tâm lễ hội 'họ Vin'

(VTC News) -

Đêm giao thừa 2026 chứng kiến một bức tranh lễ hội quy mô hiếm có: Từ các khu đô thị Vinhomes đến các thủ phủ nghỉ dưỡng, giải trí Vinpearl, VinWonders hay thiên đường mua sắm Vincom… “vũ trụ Vin” đã biến bữa tiệc countdown trên khắp Việt Nam thành hành trình trải nghiệm bùng nổ cảm xúc, thu hút hơn 1,5 triệu cư dân và du khách từ khắp nơi đổ về.

Theo thống kê, hơn 326.000 du khách đã cùng Vinpearl, VinWonders đếm ngược năm mới 2026 trên khắp Việt Nam trong chuỗi siêu đại tiệc countdown ngập tràn không khí lễ hội, quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay.

Song song đó, hơn 1 triệu lượt khách đã đến các hệ thống trung tâm thương mại và khu phố thương mại của Vincom trong ngày 31/12 để mua sắm, thưởng thức ẩm thực và đón năm mới 2026.

Tại Nghệ An, VinWonders Cửa Hội mở đầu mùa lễ hội 2026 bằng chuỗi sự kiện kéo dài suốt hai ngày 31/12 - 1/1, biến bãi biển Cửa Lò thành tâm điểm vui chơi, giải trí lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Du khách hòa mình vào dòng chảy lễ hội từ ngày sang đêm, nơi ẩm thực địa phương, trống hội, dân ca ví giặm và các minishow dân gian được tái hiện theo phong cách hiện đại, vừa đậm bản sắc, vừa giàu năng lượng đương đại.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là đại nhạc hội countdown “Hào khí Sông Lam” tại Quảng trường Ánh Sáng. Sân khấu khổng lồ, hệ thống LED hiện đại, âm thanh, ánh sáng đồng bộ cùng dàn ca sĩ, rapper, DJ chuyên nghiệp đã biến bãi biển thành đại lộ âm nhạc ngoài trời, nơi hàng nghìn khán giả cùng hòa nhịp trong không khí hứng khởi.

Đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026, màn pháo hoa tầm cao bừng sáng trên mặt biển, khắc họa dấu ấn rực rỡ cho mùa countdown xứ Nghệ. Lợi thế kết nối liền mạch với Vinpearl Cửa Hội Resort, Sheraton Vinh và Vincom Plaza Vinh vừa khai trương đưa nơi đây trở thành lựa chọn du lịch đầu năm trọn vẹn cho du khách trong và ngoài nước.

Các khu đô thị Vinhomes cùng chuỗi Vincom trên cả nước cũng trở thành “điểm phải đến” của du khách để tận hưởng không khí countdown ngập tràn trải nghiệm và cảm xúc.

Khi đêm giao thừa chạm đỉnh, màn pháo hoa tầm cao 180m lần đầu tiên tại Vincom Mega Mall Royal Island rực sáng bên sông, thu hút hàng nghìn người dân và du khách cùng đếm ngược. Sở hữu một “thánh địa countdown” tầm cỡ ngay kế bên nhà là đặc quyền của chủ nhân “đảo tỷ phú” cũng như cư dân các đô thị Vinhomes.

Tại “điểm cầu” Ocean City, hàng chục nghìn cư dân và du khách cùng hội tụ tại Vincom Mega Mall Ocean City cùng đếm ngược và đón chào năm mới trong không gian lễ hội sôi động.

Trên khắp cả nước, chuỗi TTTM Vincom cũng chiêu đãi người dân và du khách một bữa tiệc countdown hấp dẫn, đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi hệ thống chính thức cán mốc 90 cơ sở tại 31/34 tỉnh, thành phố - một quy mô hiếm có trên thị trường bán lẻ Việt Nam.

Trước thời khắc giao thừa, các thiên đường mua sắm Vincom ghi nhận lượng khách tăng cao, với không khí nhộn nhịp từ các khu ẩm thực, các gian hàng mua sắm đến không gian ngoài trời để chờ đón countdown.

Trên cả nước, Vincom từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các gia đình, nhóm bạn trong những giờ phút cuối cùng của năm. Ước tính, hơn 1 triệu người đã cùng đón năm mới 2026 tại chuỗi Vincom trên cả nước và 2 khu phố thương mại Vũ Yên, Ocean City.

Không khí lễ hội tại “vũ trụ Vin” tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày với hàng loạt hoạt động giải trí và trải nghiệm đặc sắc. Trong đó, nổi bật là Lễ hội B.Duck - City Funs lần đầu tiên được tổ chức tại Vincom Center Landmark 81, thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình trẻ với không gian vui chơi, check-in ngập tràn màu sắc.

Di chuyển về phía Nam, Vinpearl Wonderworld Phú Quốc trở thành tâm điểm countdown bên bờ biển lớn nhất Việt Nam với sự kiện “Wonders In The Air”, thu hút hơn 3.500 du khách đến từ hơn 20 quốc gia.

Suốt 16 giờ liên tục, từ bình minh cho tới giao thừa, bãi biển được tổ chức như một đại lộ lễ hội quốc tế với hơn 20 trải nghiệm cao cấp: Akoya Spa ngoài trời, khinh khí cầu check-in, du thuyền riêng, glamping sát biển, thể thao biển, tiệc cocktail hoàng hôn; song song là khu vui chơi sáng tạo an toàn dành cho gia đình và trẻ em.

Đêm hội khép lại bằng Countdown Party 2026 trên sân khấu biển quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ hạng A, ban nhạc live, DJ quốc tế và màn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Nghi thức chào năm mới theo nhiều múi giờ quốc tế đã biến sự kiện thành biểu tượng kết nối toàn cầu của đảo ngọc, mở ra khởi đầu đầy hứng khởi cho mùa du lịch 2026.

Tại “đảo tỷ phú” Vũ Yên (Hải Phòng), show thực cảnh Mã Khải Hoàn tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự hòa quyện của mã thuật, âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng, truyền cảm hứng bứt phá cho năm mới.

Tại Grand World Phú Quốc, đại tiệc “The Rising Lights” biến Hồ Tình Yêu thành sân khấu ánh sáng quy mô lớn. Công nghệ LED mapping hiện đại, vũ công và nghệ sĩ biểu diễn liên hoàn dẫn dắt cảm xúc khán giả, trước khi màn pháo hoa kép trên bầu trời và phản chiếu dưới mặt nước tạo nên khoảnh khắc thị giác đặc sắc.

Không khí sôi động còn tiếp nối tại Corona Resort & Casino Phú Quốc với chương trình countdown quy mô lớn, dàn ca sĩ như Phương Vy, Hiền Hồ, Ali Hoàng Dương… cùng DJ với những màn trình diễn sôi động và quà tặng may mắn đầu năm.

Trong ngày mùng 1, VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari tiếp tục nối dài cảm xúc bằng chuỗi hoạt động đặc biệt. Nổi bật là Once Show phiên bản “triệu đô”, đưa trải nghiệm từ đêm giao thừa lan tỏa trọn vẹn sang ngày đầu tiên của năm 2026.

Trên vịnh Nha Trang, đảo Hòn Tre khép lại năm 2025 bứt phá với hàng triệu lượt khách bằng mùa lễ hội countdown quy mô lớn chưa từng có. Đại nhạc hội có sự góp mặt của Vũ Thảo My và rapper Double 2T, kết hợp carnival sắc màu và chuỗi tiết mục nghệ thuật sân khấu giàu năng lượng tiếp tục khẳng định vị thế của “thủ phủ giải trí biển đảo” hàng đầu Việt Nam.

​​Điểm nhấn của đêm Giao thừa là trải nghiệm pháo hoa kép tầm cao hiếm có. Từ 21h, Vinpearl Harbour trở thành điểm bắn pháo hoa tầm cao đầu tiên trong đêm 31/12.

Cao trào được đẩy lên tại Vinpearl Convention Center với màn pháo hoa tầm cao 200m - cao nhất từng được tổ chức tại Khánh Hòa - bùng nổ đúng thời khắc giao thừa. Hệ thống trình diễn ứng dụng các hiệu ứng tạo hình lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp âm nhạc và ánh sáng hiện đại, biến Hòn Tre thành tâm điểm ánh sáng của Nha Trang trong khoảnh khắc bước sang năm 2026.

Xuyên suốt mùa lễ hội, VinWonders Nha Trang và Vinpearl Harbour mang đến chuỗi sự kiện giải trí quy mô lớn, kết hợp carnival diễu hành rực rỡ, biểu diễn nhạc nước mãn nhãn cùng các show đêm được dàn dựng công phu.

Tata Show gây ấn tượng với chất điện ảnh giàu cảm xúc, trong khi Stunt Show mang đến những màn trình diễn mạo hiểm trên mặt biển - tạo nên một hành trình giải trí đa trải nghiệm, hiếm có tại Việt Nam.

Từ Bắc vào Nam, mùa countdown 2026 một lần nữa ghi dấu ấn của chuỗi “tọa độ Vin” như những “điểm đến quốc dân” của người Việt cũng như khách quốc tế. Hành trình trải nghiệm của du khách càng thêm tiện lợi nhờ hệ thống giao thông xanh của Vingroup, gồm VinBus, Xanh SM, FGF, đã phủ khắp cả nước với chất lượng dịch vụ vượt trội và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nhờ chiến lược đầu tư bài bản, Vingroup đã kiến tạo nên những điểm đến all-in-one với kiến trúc hiện đại, tiện ích đa tầng và trải nghiệm luôn được làm mới. Nhờ đó, “vũ trụ Vin” luôn sôi động và ngập tràn sức sống, không chỉ rực rỡ trong những đêm giao thừa, mà còn trở thành lựa chọn hàng đầu cho du lịch, giải trí và tận hưởng cuộc sống suốt 365 ngày/năm.